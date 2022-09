A su corta edad, Abel Barrientos se hace responsable del negocio familiar

Con 22 años, Abel Barrientos dirige el negocio de su familia, en el que ha trabajado desde que era pequeño y en donde recuerda momentos agradables con sus padres.

Contó que desde que era muy pequeño, sus padres se dedicaban a la venta ambulante, mientras que su madre se quedaba en casa para ofrecer carteras de huevo a los vecinos, su padre salía para ofrecer el producto en las calles, “el dueño oficial es mi papá, pero yo soy quien esta a cargo, tenemos ya un año y medio en este lugar, pero fuimos vendedores ambulantes por ocho años”, informó.

Con las ventas positivas, pronto el negocio fue creciendo, y de vender solo producto, fueron integrando otro tipo de cosas hasta que fueron reconocidos por la gente.

El apoyo de la gente que identificó como sus clientes, ayudo a que luego de los años como ambulantes, pudieran abrir su propio local, en donde colocaron muchos más productos, “antes solo vendíamos huevo, siempre fue eso, pero al cambiarnos a este lugar tuvimos la oportunidad de colocar más mercancía”.

Pese a la crisis económica que se vive en el país y en la región, agradeció que las personas no dejan de asistir a comprar parte de su mandado al lugar, “nos ha ido muy bien gracias a Dios, no batallamos absolutamente con nada y aunque cuando inicio la cuarentena no nos fue muy bien, actualmente hemos tenido buenas ventas”, así lo comentó.

Desde que tenía 14 años ayudó a su papá con el comercio, no fue hasta que consiguieron el local que se animó a decirle que él podía encargarse del lugar, “esto se convirtió en mi trabajo, mi papá ahora realiza entregas a tiendas en el poblado de Monterreal en Torreón”.

Finalmente, Abel animó a las personas que desean convertirse en emprendedores, “si tienen algún dinero no lo malgasten, inviertanlo y aunque es pesado, un negocio abre muchas posibilidades”.