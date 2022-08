A Sergio Mayer Mori le duele que Natalia Subtil no le permita estar cerca de su hija

Uno de los escándalos más sonados del mundo del espectáculo es el que protagonizan Natália Subtil y Sergio Mayer Mori, por la manutención de su hija, Mila. La brasileña ha acusado abiertamente al actor mexicano de no hacerse cargo de la niña, mientras que él asegura que es Subtil quien no le permite estar cerca de la pequeña.

Pero eso no es todo, los dimes y diretes han escalado a tal magnitud, que el padre del joven, Sergio Mayer, ha salido a hablar en defensa de su hijo; incluso, recordó que cuando Natalia empezó a salir con Sergio, este era menor de edad, por lo que podría actuar legalmente en su contra acusándola de estupro.

FOTO: ESPECIAL

Estas declaraciones hicieron que el hijo de Bárbara Mori fuera cuestionado por los medios sobre si él también estaría dispuesto a proceder ante las autoridades contra la madre de su hijo; y aunque adelantó que podría hacer muchas cosas, no quiso dar detalles al respecto: "Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo esto, se los he repetido, es mi vida privada. Yo, a diferencia de Natália, por el bien de mi hija más que nada, no pienso decir las cosas aquí", dijo en un encuentro con los medios.

Sobre el tema de su hija, Mayer Mori explicó que se siente tranquilo, pues, a diferencia de lo que se dice, él siempre ha estado al pendiente de Mila, lo que sí lamentó es que en algún punto de su vida, la niña se enterará de todo, pues Subtil ha decidido hacer este asunto público: "Me duele mucho Mila, el día de mañana, esto aquí está, esto se va a quedar".

El protagonista de "Rebelde" también expresó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación sobre la demanda que su ex aseguró que promovería en su contra, pero tampoco es algo que le quite el sueño, "pues sabe que la verdad lo asiste; no me ha llegado nada, lo estoy esperando", agregó.