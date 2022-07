A pesar de las peleas ¿Roberto Palazuelos sigue figurando en el testamento de Andrés Garcia?

La polémica no ha abandonado al primer actor Andrés García y además los momentos complicados que vive por su salud, el primer actor se vio enfrascado en un fuerte enfrentamiento contra Roberto Palazuelos.

García reto a un duelo a muerto al llamado "Diamante negro", luego de que revelara a EL UNIVERSAL que éste había amenazado a su familia con dejarlos en la calle. Palazuelos, por su parte, se negó a participar en el reto, negó las acusaciones en su contra y aseguró que ya no buscaría un acercamiento con él.

Aunque ambos expresaron que no quieren saber nada el uno del otro, el hijastro de Andrés (hijo biológico de su esposa Margarita), reveló que Roberto sigue figurando en el testamento del actor.

"Estipuló ante un notario que sus únicos herederos son su esposa, su hermana Rosa María, Roberto Palazuelos, sus hijos (Andrés Jr y Leonardo) y la madre de ambos, a quien ha querido proteger", dijo en entrevista para TVyNovelas.

(FOTO: ARCHIVO)

Respecto a quienes aseguran que sólo busca sacar algo de García, Andrés fue muy claro y reveló que no espera ningún beneficio económico tras la muerte de su padrastro; incluso, le pidió personalmente que no le dé nada, que venda todo lo que tiene y que disfrute de su dinero junto con su madre.

"Yo no estoy zopiloteando nada, me encargo de todos sus intereses, le he estado ayudando a vender sus propiedades. Ya le dije que no herede nada a nadie, si nos falta, yo me encargaré de mi madre, que el dinero se lo gasten ellos y que al final no quede nada", agregó.

Por último, explicó que si se ha mantenido al lado del polémico histrión es porque lo une un cariño muy especial, pues ha sido como su padre desde que él era un adolescente.

"Él es como mi padre, me ha apoyado en todo, me pagó mis estudios… es el mejor papá que me pudo tocar. Lo admiro mucho y sé que muchos también".