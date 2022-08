A mí me gustó: María Félix y el día que confesó comer carne humana

El mundo de Hollywood está lleno de secretos perturbadores, existen cientos de denuncias de abuso sexual hacia mujeres y menores, pero hay otros escándalos más fuertes como el canibalismo, el cual ha enfrentado el actor Armie Hammer. Sin embargo, hace varias décadas María Félix confesó en una entrevista haber comido carne humana, situación que quedó como una leyenda.

María Félix es una leyenda de la industria del cine mexicano, logrando conquistar mercados internacionales como España e Italia, pero como toda estrella, vive rodeada de polémicas y leyendas.

En un testimonio hecho por la actriz de La Escondida durante una conversación con Ricardo Rocha, reveló que comió carne humana y le gustó, aunque destacó que lo hizo sin saber.

"Yo comí carne humana, una vez, pero de verdad. Kike (su hijo) y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español, en una ciudad que llama Chaouen. Estábamos filmando La Corona Negra y nos invitó uno de esos moros notables, y este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía, y nos dio a comer y a mí me gustó, una cosa como dulzona, una carne extraña y pregunté, y así me dijeron, carne humana", reveló María.

La actriz del cine de oro mexicano, dijo que le gustó, pero desconocía de que se trataba. La experiencia la vivió con su único hijo, el también actor Enrique Álvarez Félix.

"Antropófaga yo, pero no voluntariamente. Era carne humana, eso me lo dijo Kike. Kike ya había ido a reponer el estómago dos veces. Estábamos por allá trabajando. Carne humana", reiteró la actriz.