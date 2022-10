A medias, regulan autos 'chocolate' en Coahuila

Los números proyectados en el segundo decreto para regularización de vehículos "chocolate" en Coahuila apuntan a un nuevo fracaso; de 119 mil automóviles de procedencia extranjera que esperan el trámite, solo podrán lograrlo 25 mil 500 de acuerdo a la capacidad del Repuve en el Estado.

El Registro Público Vehicular (Repuve) tiene una capacidad limitada a un promedio de 24 trámites diarios por "línea" o "carril". En Castaños hay un módulo con una línea, en Frontera son dos líneas en el módulo del Cefare, dos en el del Aeropuerto de Monclova, dos más en Piedras Negras, y hay otros módulos en Saltillo, Torreón, Múzquiz y Acuña.

En el Estado se regularizarán del cuatro de octubre al 31 de diciembre un promedio de 25 mil 500 vehículos según la proyección, "siempre y cuando se siga con el mismo paso y esquema", explicó Armando García Grimaldo, coordinador de UCD Nacional.

El representante de la Organización No Gubernamental (ONG) señaló que de acuerdo a la reducida capacidad del Repuve, se quedarán sin regularizar 93 mil 500 automóviles en este segundo decreto.

NÚMEROS DE 'CHOCOLATE'

En Coahuila circulaban 140 mil automóviles "chocolate" antes del decreto del 19 de enero. La región Centro acaparaba más de la tercera parte, con 45 mil.

Después del decreto presidencial, 26 mil unidades americanas fueron regularizadas, pero para 119 mil no se consiguieron las citas para el trámite.

El segundo decreto o decreto de ampliación del plazo, emitido por el Gobierno federal en septiembre pasado, otorgó tres meses de plazo, la mitad del anterior, para regularizar vehículos americanos.

El decreto del 19 de enero, fue para nacionalizar las unidades estadounidenses que circulan en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

En el emitido el 19 de septiembre agregó además a Jalisco, Puebla, Sinaloa, y Zacatecas.

Los requisitos son los mismos: no contar con un registro previo en el Repuve; no tener reporte de robo en Estados Unidos o Canadá; corresponder a la región de Norte América (el número de identificación vehicular) NIV, debe iniciar con 1, 2, 3, 4 ó 5); debe ser modelo 2016 o anterior; no ser vehículo de lujo, deportivo o blindado; no haber sido importado temporalmente ni internado al país en fecha posterior al 19 de octubre de 2021.

Durante las últimas semanas del primer decreto, se abrieron nuevas líneas e incluso nuevos módulos en algunos municipios de Coahuila, pero la capacidad continuó siendo insuficiente para atender la demanda.

Pese a todos los módulos que existen en la entidad, sigue siendo imposible alcanzar una meta de tres meses para la nacionalización de 93 mil 500 automóviles.

Después del 31 de diciembre no podrán ser regularizados.