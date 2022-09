A la derecha mexica y gringa

Ay, estos gringos decadentes al servicio del secretario de Estado Antony Blinken, cuya tesis de 1987 se llamó "Aliado contra aliado: América, Europa y la crisis del oleoducto de Siberia". ¿Y qué pasó con Kamala Harris, la vicepresidenta originaria de India por parte de madre y de Jamaica por parte de padre? Muchos estadounidenses NO entienden que su país no es ya el que fue. Tienen una masacre tras otra, pero se atreven todavía a decir a su gente que. "No vayan a México", alertando a la población contra nuestro país y pidiendo que eviten viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas -seguramente aconsejados por sus achichincles mexicas- dado los hechos de violencia registrados y promovidos por sus cuates, los derechistas locales.

Con más razón, los mexicanos podríamos decirle a nuestros viajeros o turistas: "No vayan a Estados Unidos" por los constantes ataques mortíferos que hay en ese país. Algunos ejemplos recientes:

1.- El 24 de mayo de 2022 en la primaria en Uvalde, Texas, murieron 19 niños y 2 profesoras, de nombres latinos. Llegó la policía UNA HORA TARDE después de que la llamaron. Y hasta entonces detuvieron y mataron al responsable, un muchacho de 18 años, llamado Salvador Ramos de origen mexicano que era víctima de "bullying", acoso escolar violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica. Lo extraño del caso es esa hora en que la policía no hizo nada y tardó en entrar, insistamos.

El gobernador estatal, Greg Abbot del Partido Republicano detesta a los latinos especialmente a los mexicanos y hoy por hoy está enviando a los que cruzan la frontera a ciudades más internacionales y liberales. ¿Sabrá que Tejas fue y es en buena medida aún territorio de mexicanos de doble nacionalidad con gran poder electoral?

2.- Pero veamos algunas otras masacres en EUA, entre muchas más: El 4 de julio 2022, día de la Independencia, hubo 39 heridos y una persona murió en Highland Park, Illinois; fue detenido un joven de 22 años por el tiroteo cerca de Chicago.

3.- ¿Recuerdan el tiroteo del 20 de junio 2022 en Harlem, Nueva York, que dejó un muerto y ocho personas heridas?

4.- El 30 de junio 2022 en Newark medios gringos reportaron un nuevo tiroteo en Nueva Jersey donde se registraron nueve personas heridas, una de ellas menor de edad. Al parecer recibieron disparos y sufrieron heridas en Newark, Nueva Jersey. El tiroteo ocurrió en la cuadra 200 de Clinton Place, justo a las afueras de una bodega.

5.-Del Tiroteo el 4 de junio 2022: Filadelfia hay más recuerdos: Algunos agentes de policía que estaban patrullando la zona de South Street, en el centro de Filadelfia, escucharon múltiples disparos y fueron testigos de cómo varios sospechosos dispararon contra una gran multitud poco antes de la medianoche, dijo el inspector de policía DF. Pace durante conferencia de prensa.

6.- Ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021 : los asistentes escucharon los discursos del entonces presidente Donald Trump, Donald Trump Jr. y Rudy Giuliani. La manifestación culminó en una revuelta en la que fue tomado el Capitolio de los Estados Unidos. Nada más ni nada menos. Hoy por hoy, Donald Trump exige que lo dejen ser presidente de nuevo…

7.- Atentado contra The Capital el 28 de junio 2018 : Un tiroteo masivo ocurrió el 28 de junio de 2018 en Parole, en el condado de Anne Arundel, a las afueras de Annapolis en Maryland.

8.- Masacre en Aberdeen el 20 de septiembre del 2018 : fue un tiroteo ocurrido el 20 de septiembre de 2018, tres personas fueron asesinadas por Snochia Moseley, una mujer negra de 26 años, en Aberdeen, Maryland. El tiroteo ocurrió a 30 millas al noreste de Baltimore. Este fue el segundo tiroteo masivo en el Estado de Maryland en 2018, tras el tiroteo de Atentado contra The Capital.

9.- Masacre de Alabama el 10 de marzo del 2009: El evento abarcó por lo menos dos comunidades, las de Geneva y Samson del condado de Geneva, Alabama, y dio lugar a la muerte de 11 personas, entre ellas el pistolero Michael Kenneth McLendon de 28 años.

10.- Masacre de la escuela Amish el 2 de octubre del 2006: Un hombre armado, Charles Carl Roberts IV de 32 años, tomó como rehenes y finalmente tiroteó y mató a cinco niñas (de entre 6 y 13 años) antes de suicidarse en la misma escuela.

11.-Ataques con carbunco el 18 de septiembre del 2001 : En Estados Unidos, también conocidos como Amerithrax por el nombre dado al caso por el FBI, ocurrieron en el curso de varias semanas desde el 18 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2001. ETCÉTERA.

Y aún hay más, muchos más.

A los periódicos famosos, pero sin ética.

The New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País que mienten y calumnian, como les dijo AMLO, les pido amablemente que vayan y TATATATATA… a este respecto que sí conozco a fondo. Si son tan mentirosos en otras cosas, pues ya tendremos más cuidado cuando los leamos. A cambio de mi sinceridad, les pido que me informen de todo lo que sepan de Hunter Biden, dado de baja de la Reserva de la Marina de EUA tras una prueba de drogas. Este Biden formó parte del directorio de Burisma Holdings , uno de los productores privados DE GAS NATURAL MÁS GRANDES DE UCRANIA, ese mismo Gas que hoy Rusia ha prohibido exportar a Alemania. ¿Desde los primeros meses de 2019, Biden y su padre Joe Biden han sido objeto de reclamos sin fundamento? ¿Me podrían informar si es cierto?

