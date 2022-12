A Julión Álvarez le gana el sentimiento y se pasa de copas durante palenque 

Julión Álvarez reaccionó a los videos que se han difundido en redes sociales donde se le ve pasado de copas durante su más reciente presentación en el palenque de Querétaro.

“Quisiera dar una explicación porque se merecen mucho respeto y lo tiene todo de nuestra parte”, escribe el cantante en un mensaje a través de su perfil oficial, Los pasos de Julión.

Detalla, que después de realizar tres eventos, llegó de sorpresa Chente, líder de la agrupación “Traviezoz de la Zierra”, con quien no pudo evitar ponerse nostálgico después de que él compusiera un corrido en el que habla de la situación complicada que vivió con la ley durante 5 años, misma que le impedía impulsar su música.

“No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sinvergüenza. Lo disfruté como no tienen idea. Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco tanto cariño y apoyo. Fans, amigos, familia, equipo”.

Cabe señalar que el intérprete de Te hubieras ido antes, estará de vuelta en la Comarca como parte de los artistas invitados al festival “Como La Laguna Ninguna”, el próximo 23 de diciembre.