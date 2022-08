A días de la final, Rubí se quedará sin el apoyo de Alexander Acha en La Academia

Rubí Ibarra supo ganarse el apoyo del director de La Academia, Alexander Acha, y de sus maestros e incluso el de uno que otro de los jueces; pero debe saber que el respaldo de parte de algunos de ellos tiene fecha de caducidad.

Es el caso del heredero del cantante Emmanuel, quien dijo que al salir del proyecto su principal meta es enfocarse a seguir con su carrera en la industria del espectáculo y no piensa en impulsar a Rubí o los otros alumnos del reality show.

"Mi prioridad es mi carrera musical entonces no puedo yo hacerme cargo del futuro de Rubí porque soy director aquí en, no soy director de artistas afuera de La Academia, no me dedico a manejar artistas".

Aclaró que puede asesorar a Rubí Ibarra, sin significar convertirse en una especie de gurú o padrino musical, al considerar que es una responsabilidad muy grande.

Este fin de semana serán los conciertos previos a la final del reality, y Rubí regresó este sábado al escenario luego de pasar un tiempo aislada al dar positivo por Covid-19; sorprendiendo al público y a los jueces por su desempeño.

La joven resistió las fuertes críticas por el apoyo del director Alexander Acha y de su paisana Ana Bárbara; así como el respaldo de los seguidores en redes sociales. Sin embargo, durante su participación de este sábado 6 de agosto, Lolita Cortés agradeció a la joven potosina por su esfuerzo y por haber realizado una de sus mejores interpretaciones dentro del programa.