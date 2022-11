A Chiquis Rivera le entra el espíritu navideño y lanza su canción Vamos All The Way

La cantante y compositora ganadora al Latin Grammy, Chiquis, sigue con proyectos; y esta vez lo hace con el lanzamiento de su primera canción navideña Jingle Bells (Vamos All The Way), una nueva versión latina de la canción Jingle Bells, la cual, al ritmo de la cumbia pop, con su letra pegajosa y el toque característico de Chiquis en spanglish, invita a celebrar las fiestas.

Jingle Bells (Vamos All The Way) fue escrita por Janney Marín (Chiquis), Ulises Lozano El Licenciado y Gaby Moreno y producida por Ulises Lozano El Licenciado.

Cabe destacar, que recientemente, la hija de Jenni Rivera fue nominada al Latin GRAMMY 2022 al "Mejor Álbum de Música Banda" por su producción discográfica Abeja reina marcando la segunda nominación de su carrera en la misma categoría en la cual se convirtió en la primera mujer solista galardonada con el Latin GRAMMY en el 2020 con su álbum Playlist.