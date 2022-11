A Angelique Boyer le da flojera pensar en boda con Sebastián Rulli

Angelique Boyer celebra el amor y los triunfos con su novio Sebastián Rulli, en septiembre cumplieron ocho años juntos y se dedicaron mensajes muy románticos que acompañaron con algunas fotos de sus momentos juntos, y aunque la pareja es de las más estables en el medio, cuando se les cuestiona sobre la boda o sobre tener hijos, su postura es clara.

La actriz de 34 años, que recientemente lanzó una marca de bikinis que ella misma modela, fue cuestionada sobre la maternidad, y aunque no descartó por completo esta posibilidad, aseguró que puede que esto nunca llegue a su vida.

Enfatizó que nada tiene que ver con que con el embarazo vaya a perder su escultural figura, pues asegura que una mujer que se quiere cuidar lo puede hacer aún embarazada, incluso, reconoce, algunas de sus amigas se ven mejor después de un embarazo.

"No lo sé, la vida real es muy diferente a las novelas, no por perder físico, eso no me parece grave, al contrario, creo que hay muchas compañeras mías que están mejor que antes de embarazarse; una mujer que se quiere cuidar puede cuidarse durante el embarazo y verse increíble, pero no sé si eso llegue a mi vida, hoy no lo sé", aseguró al programa "Siéntese quien pueda".

¿Habrá boda con Sebastián Rulli?

A pesar de que entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli hay mucho amor de por medio, y ella se lleva excelente con su hijo Santiago, la pareja ha decidido no casarse ni por el civil ni por la Iglesia, además, ya lo han hecho en televisión al menos dos ocasiones, en las telenovelas "Teresa" y en "Lo que la vida me robó".

Ante la pregunta a Angelique, sobre si no se casaría con Sebastián Rulli, su negativa fue contundente y explicó la razón:"No, ay, qué flojera, me he casado como ocho veces, son los días más largos de grabación, el vestido termina hecho un asco y los que mejor se la pasan son los invitados. Gracias a los que me invitan a sus bodas, soy la más feliz", aseguró.