Hace 60 años incursionó en las historietas un superhéroe que en las últimas fechas ha obtenido un mayor reconocimiento gracias a su debut en el cine.

"Henry 'Hank' Pymirrumpió en los comics en el número 27 de Tales to Astonish publicado en enero de 1962.

Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby crearon este personaje que cuenta con una gran cantidad de fans a nivel mundial.

"Pym" es el primer "Hombre Hormiga" en la historia de Marvel, ya que "Scott Lang" y "Eric O´'Grady" también han usado este mote y ahora, con motivo de los 60 años del personaje, Marvel lanzará un cuarto "Ant-Man", que en breve se dará a conocer.

En el sitio ComicBook se ha dado a conocer que el nuevo "Hombre Hormiga" llegará del futuro.

La casa de "Spider-Man" celebrará con una saga especial que presenta cuatro versiones del héroe microscópico: "The Original" ("Hank Pym"), "The Irredeemable" (Eric O'Grady), "The Thief" ("Scott Lang") y The Future (Desconocido hasta ahora), éste se encargará de reunirlos a todos para luchar contra una gran amenaza.

El de "Hank" ya se encuentra disponible y poco a poco arribarán los otros tres en Estados Unidos y luego a México.

El equipo creativo de este proyecto lo integran, el escritor, Al Ewing (Immortal Hulk) y dibujante Tom Reilly (La Mole).

"Para el 'antiversario' de 'Ant-Man', queríamos ir a lo grande con el héroe más pequeño del mundo: excavar un túnel de hormigas a lo largo de sus seis décadas historia y mucho más allá, desde la década de 1960 salvaje hasta un futuro en el que vivirás", mencionó Al a ComicBook.

El escritor mencionó que los fans podrán conocer una historia que los impactará de principio a fin.

"Van a descubrir cómo 'Pym', 'Scott Lang' y 'Eric O'Grady' entrelazaron sus vidas sin que ellos se dieran cuenta; todo saldrá a relucir con la llegada del cuarto 'Hombre Hormiga'. Las respuestas llegarán pronto", mencionó

Por su parte, Tom comentó a dicha página que está emocionado de colaborar de nuevo con Al.

"Estoy muy emocionado de trabajar con Al nuevamente, esta vez para celebrar y difundir al legado de 'Ant Man'. Él ha escrito una historia divertida y atrapante", expresó el dibujante.

El Hombre Hormiga original, "Henry 'Hank' Pym" es experto en biofísica y miembro del Centro de Operaciones de Seguridad; decidió convertirse en un superhéroe después de la muerte de su primera esposa, "Maria Trovaya".

"Henry" desarrolló las llamadas "Partículas Pym" que le permiten disminuir y aumentar de tamaño.

Fue uno de los "Vengadores" fundadores y ha sido un elemento fijo de la franquicia a través del cine o series animadas.

"Scott Lang" se convirtió en el segundo "Ant-Man" después de robar el disfraz de "Pym" para rescatar a su hija; por su parte, "Eric O'Grady" es un ex miembro de S.H.I.E.L.D. agente que también "tomó prestado" el disfraz de Ant-Man cuando se le encomendó la tarea de proteger el laboratorio de Hank Pym.

Según ComicBook, el traje que usa el nuevo y futuro "Ant-Man" parece estar inspirado en sus predecesores.

El experto en los Universos Marvel y DC y conductor del programa Mundo Friki de El Siglo de Torreón, Emanuel Azuara, comentó que "Hank" es un personaje relevante y a la vez polémico.

"Desde ser el creador de uno de los mayores villanos de los Vengadores como Ultron, hasta verse inmiscuido en violencia doméstica. Ademas, gracias a este héroe, han surgido otros héroes que se han beneficiado de las 'Particulas Pym', tal como 'Stature', 'Wasp', 'Goliath' o 'Yellow Jacket'", externó Azuara.