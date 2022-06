2022: la primera mitad es para el desamor

Con el anuncio oficial del rompimiento entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué la primera mitad del año cierra con puntos negativos en el amor para diferentes parejas del mundo del espectáculo.

En días recientes se había dado a conocer la posible ruptura entre la pareja debido a una infidelidad por parte del futbolista; ambos fueron vistos afuera de la casa familiar donde viven los hijos de Shakira y Piqué, sin embargo, a través de un comunicado en redes sociales dieron a conocer el fin de su relación y pidieron respeto a su privacidad y la de sus hijos.

Rupturas, problemas, pleitos legales y de redes sociales acapararon la atención del público y estos fueron algunos de los momentos más controvertidos de algunas famosas parejas en la primera mitad del 2022.

JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD

El muy popular actor estadounidense acaba de ganar una batalla legal por difamación que interpuso contra su exesposa, a raíz de un artículo en el que lo señala de agresión y se coloca ella como una "víctima de abuso doméstico", sin embargo, todo ha sido desestimado por los jueces que, el 1 de junio del 2022, finalmente deliberaron que Heard había difamado al actor.

Nada agradó a ella perder ante su ex, por lo que de acuerdo a las declaraciones de su abogada "Amber apelará el veredicto final", por el cual tiene ahora una deuda de 15 millones de dólares.

BELINDA Y CHRISTIAN NODAL

En México no nos quedamos atrás, y después de derrochar amor, Belinda y Christian Nodal no han dejado de dar de qué hablar a raíz del anuncio del fin de su compromiso en febrero del presente año.

La cantante y actriz se ha limitado a dar declaraciones, pero parece que el intérprete de No te contaron mal no ha dado tregua a su separación, pues el 18 de mayo publicó en su cuenta de Twitter lo que parece ser una conversación con "Beli" por WhatsApp, en donde exhibe que ella le pedía dinero y además le reclamaba por "arruinarle la vida".

Nodal habría hecho esto luego de algunos comentarios en su contra que fueron apoyados por la mamá de la cantante, a quien incluyó Christian en su mensaje junto a dicha publicación.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me canse de dar se acabó todo". escribió.

Mientras su exprometida vive en España y continúa trabajando como actriz en producciones para streaming, Christian Nodal no deja de figurar en sus conciertos y en las redes sociales, donde sus constantes y radicales cambios de imágenes han sido el principal motivo por el que se vuelve tema de conversación, así como su aparente pleito con J Balvin, quien aprovechó el berrinche del artista mexicano para retomar los tatuajes de Belinda que se hizo él en la cara.

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

Otro que no ha aprendido a soltar es Kanye West. El rapero parece no estar nada contento con la nueva relación de Kim Kardashian con Pete Davidson, ya que "Ye" ha lanzado amenazas y algunas "mentiras" sobre el actor y comediante, asegurando que tiene VIH y lo ha expuesto de manera animada dentro de uno de sus recientes videoclips en el que lo secuestra y entierra vivo.

La socialité y empresaria ha manifestado su descontento con esta situación, ya que se dice preocupada por lo que a Pete le pueda suceder con los constantes ataques en su contra por parte de su exesposo con quien tiene 4 hijos.

RIHANNA Y A$AP ROCKY

Otra relación "tóxica" de este 2022 parece ser la de Rihanna y A$AP Rocky, ya que el rapero fue señalado de presuntamente engañar a la cantante con una diseñadora con la que colaboraba, misma que no tardó en aparecer para desmentir dicha infidelidad y relación con el padre del primer hijo de "Riri", otro controvertido evento que vivió la pareja, fue el arresto de Rocky días antes de la llegada de su primogénito.