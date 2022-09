 Aseguran que Ángela Aguilar se operó la nariz 

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas dentro del regional mexicano, en este último tiempo se ha convertido en la mayor ídolo de las niñas y adolescentes de nuestro país. La hija menor de Pepe Aguilar en estas últimas horas ha sido tendencia en las redes sociales por un descubrimiento que hicieron sus mismos fanáticos. A continuación, te contamos todos los detalles.

Hace un par de días la cantante mexicana compartió a través de la red social de la camarita un vídeo en donde luce unas botas, para su show de "Jaripeo Sin Fronteras" que se realiza en Estados Unidos, pero lo que más llamó la atención de los internautas no fue su vestimenta, si no que fue el "zoom" que le hizo a su rostro y algunos fanáticos señalaron que su nariz se veía diferente.

La exitosa hija de Pepe Aguilar hizo un llamativo "zoom" en su rostro y algunos en las redes sociales opinaron que su rostro y principalmente su nariz se veía distinta. Como mencionamos anteriormente, miles de comentarios le lanzaron sus fanáticos a la intérprete de "Mexicana Enamorada" y fueron: "¿Se operó la nariz?", "Tiene la nariz rara, como respinga", "Se operó la nariz", "La nariz es otra" fueron las palabras que expresaron sus fans.

Por otra parte, recordemos que Ángela Aguilar en febrero pasado, indicó que se consideraba una "Belleza rara" ya que, según sus propias palabras, la mexicana tiene una "nariz y boca muy grande, ojos ovalados y piel morena". La artista nacida el 8 de octubre de 2003 sigue causando euforia y sensaciones a donde vaya.

Una vez más quedó demostrado que su nombre es sinónimo de belleza y de talento. La mexicana por el momento no se ha pronunciado sobre esta "supuesta cirugía" que dejó intrigados a sus fanáticos. Habrá que estar atento a las redes de Ángela Aguilar para comprobar si esto es cierto o no. ¿Y a ti, te parece que la hija de Aneliz Aguilar se operó o no?