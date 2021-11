La Columna de Rosell

Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero la impaciencia le compite y fuertemente. Una persona impaciente que no le da su tiempo a las cosas, que no espera a que concluyan y ya emite juicios lapidarios y condenatorios es una viciosa de la inmediatez. Torneo a torneo nuestro deporte favorito es descalificar a nuestro equipo en cuanto la impaciencia nos atrapa y salimos con: "si califica en lugar once o doce le fue bien", "y si califica ¿para qué jugando así?" "es obvio que el vestidor está roto y ya no soportan a Almada" "ya todos saben a qué juega Santos y lo anulan" "se agotó la formula" y así prácticamente todo el torneo, la impaciencia hace hablar o escribir a nuestra bendita prensa que piensa que la gente necesita "que le digan la verdad", "aquí no somos porristas" "para que esperar a que termine el torneo, es hora de tomar decisiones drásticas" y así por el estilo, y una vez más Almada y el Santos en pleno ojo del huracán encuentran la salida hacía un soleado día.

Cierto que las señales no eran nada positivas, el equipo no jugaba ni cerca de manera convincente y dejaba ir puntos, una hemorragia alarmante sobre todo en casa, pero faltando tres partidos, tirar la toalla y hablar de la vergüenza y el oprobio del club lagunero por arañar puestos de repesca, siempre fueron puntos de vista presas de la méndiga impaciencia. Caray muchachos, nada que dos triunfos de visitante consecutivos no cure. Ahora, después de sufrir en Querétaro y brillar en CU los laguneros se trajeron seis puntos que los catapultaron a los primeros ocho puestos, es decir, recibir la muerte súbita. Y la única manera de conseguir el boleto directo a la liguilla es ganar al Atlético y esperar que Tigres y León pierdan en casa ante Bravos y Necaxa respectivamente y si la Máquina derrota a Pumas en CU que no supere en la diferencia de goles a los Guerreros. Esmeraldas y felinos jugaron el sábado y la maquina hoy a las cinco contra el desahuciado Pumas. Lo más cercano a la realidad, ganándole hoy al Atlético de San Luis, es llegar al quinto puesto (exactamente igual que el torneo pasado) y jugar contra el doce en casa el repechaje después de la fecha FIFA, es decir el 20 o el 21 de este mes de noviembre. ¿Por qué la mejoría de Santos Laguna?, Almada siempre espero armar un equipo agresivo e imaginativo y las circunstancias tercas se lo negaban, el diseño de Guillermo incluía para ese fin a Preciado y a Valdés sí o sí. Ahora los tiene a los dos en buena forma y se nota, el equipo ha recuperado pegada, antes de los partidos del sábado compartía el liderato de goleo por equipos con Tigres con 23 anotaciones. El ecuatoriano y el chileno se han involucrado y ya hacen diferencia uniéndose a Otero y a un Gorriarán cada vez jugando más cerca del área enemiga convirtiéndose en un socio más de la ofensiva guerrera dejándole al inagotable Cervantes (ya de regreso totalmente) la chamba en la trinchera. Y quien lo fuera a decir, en lo que respecta al nueve, una posición donde Santos no ha tenido a uno, sino a varios extraordinarios exponentes, ahora es donde se cojea en el ataque, ni Aguirre, ni Ocejo, ni Jeraldino han podido cumplir. Los que parecen acercarse a cubrir este puesto que junto con la de arquero son posiciones que no se pueden ocultar, o los evitas o los metes, así de simple, son Alessio Da Cruz y Jordan Carrillo, pero estar "fijos" en el área los ahoga, ellos son para recorrer los últimos treinta metros a su aire. Lo que parecía un torneo de plano horrible, otra vez el mago Almada frota la lámpara y le lava la cara y pone al subcampeón otra vez de pie y con todo para volver a molestar, incomodar y hacerle al party crusher. Ahora, pedirnos a los medios que seamos pacientes, que no desesperemos que confiemos en el proyecto, es tiempo perdido, se vive el momento y si el equipo no gana en tres partidos seguidos prendemos las antorchas, así es esto y seguirá siéndolo, pero no estaría mal que de vez en cuando reconozcamos que las habas se nos queman seguido y con calma analicemos las cosas y esperemos a que termine la competencia para emitir juicios definitivos y no presos de la nueva madre de todos los vicios, la méndiga impaciencia.