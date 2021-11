Jugar con fuego: AMLO y el ejército

alehandro

Hoy, 10:07 am

publicado por: alejandro fernandez fernandez

Tal como lo señala la columna, se está aceptando que NO se ha "erradicado" la corrupción del "gobierno" y se está arrojando al fuego lo poco que se ha podido conseguir. Ojalá me equivoque, pero en el ejército al igual que en todas las organizaciones en el país, HAY CORRUPCIÓN y unos cuentos más corruptos y más organizados pueden aprovechar la oportunidad para saquearnos oooootra vez pero ahora con la fuerza de su lado. Por otra parte, ¿cómo tratar de contener al "crimen organizado"? ¿Ya no queda nada? ¿Un ejército más "social"? No se ve salida, qué frustración

