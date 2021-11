Contrastes de Román Eguía, una muestra entre rostros y memoria

La nueva muestra de Román Eguía habita la galería de la Casa Mudéjar. La primera sala arroja obras donde el rostro humano acentúa su presencia a través de la mirada. Son las nueve y media de la mañana y la luz entra a filtros a través de los vitrales. “Es la mejor hora para ver la exposición”, comenta el artista.

Contrastes se compone de nueve obras realizadas en el transcurso de dos años. Como el título de la muestra lo dice, se buscó dar con los contrastes en los trabajos a través de sus propias temáticas. Entre las piezas, algunas se hicieron para esta exposición y otras ya han tenido oportunidad de instalarse sobre muros de otras galerías.

Cabe recordar que en marzo pasado, Eguía expuso obra en el Museo de la Cancillería de Ciudad de México. Mientras que en junio también mostró sus creaciones ante el público de la Galería Arte Actual Mexicano, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Contrastes es su tercera exposición de 2021, un año que ha sido muy fructífero para el lagunero a pesar de la pandemia.

“Lo que me gusta pensar, no solamente en esta exposición, sino en mi forma de trabajar, es que no quiero que haya cosas que evidentemente estén relacionadas. Quiero que parezcan más por la manera en que están acompañadas, la manera en que están trabajadas, la manera en que se va desarrollando una idea y que a partir de eso se note que están hechas por mí. Yo soy en realidad el punto de encuentro de todas ellas”.

Así, cada pieza de Contrastes cuenta con su discurso individual, pero al momento de reunirlas se entregan al diálogo. Eso detona que sus discursos se redirijan hacia distintas direcciones. Se trata de un ejercicio de suma importancia, vital para el artista lagunero.

“Uno como artista o como creador, ves las piezas en su taller, en la intimidad y las ves de una por una, y las ves de cierta manera, pero ya verlas en una exposición y ponerlas a convivir hace que tengan otra dimensión, que tengan otro discurso, inclusive que se resignifiquen. Para mí eso es bastante importante: que la obra no sea algo estático”.

Y es que Eguía no gusta de trabajar con temas preconcebidos. Experimenta como la sencillez de una obra se complica durante el proceso. El discurso brota gracias a lo anterior, no existe idea previa. La elaboración es cuna de comprensión, nicho de cuestiones y al mismo tiempo catálogo de posibles respuestas que ofertan claridad al artista.

“Siempre lo digo y es algo que creo: cada vez que termino un cuadro me vuelvo un espectador más. Una vez que termino un cuadro, lo que pido de ellos o la idea que tenga de ellos es tan relevante o tan irrelevante como la de cualquier persona. No me interesa tener un discurso fijo sobre cada una de ellas. Me gusta más la idea de que son piezas que no son estáticas y que con el tiempo, con el espacio, con el espectador, con la manera en que conviven, incluso el espacio en el que están, vayan tomando otro significado”.

Rostros, sueños y formas

Como ya se mencionó, en la primera sala el espectador se encontrará con una serie de rostros plasmados con distintas técnicas y formato. En palabras de Eguía, a mayor formato la voz de la obra es más potente, mientras que un formato menor es equivalente a un susurro. También es innegable la formación que tiene el artista como grabador, pues algunas técnicas emulan la disciplina gracias a cortes con navaja.

Algunas de las obras muestran el contraste de un rostro femenino con un rostro de piedra. En otra, personajes como Salvador Dalí miran hacia distintas direcciones, con distintas intenciones. En ellas también habitan elementos que no tendrían que estar juntos, pero que conviven según su valor estético o simbólico y dan pie a un juego creativo.

Pasajes cronológicos es una de las piezas más interesantes de la segunda sala. Alude a la memoria, toma de pretexto al paisaje para representar la manera en que la mente humana discrimina los recuerdos.

“Cómo algo que vivimos hace 10 años lo recordamos mejor que algo que vivimos hace una semana. Nuestra mente no categoriza o no hace la jerarquización de manera cronológica, la hace por lo que te afectó en manera más profunda”.

Contrastes de Román Eguía estará disponible en Casa Mudéjar hasta el próximo 18 de noviembre.