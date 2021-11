Quintana Roo: la joya turística de México se tiñe de sangre

Bueno que más se podia esperar con la "brillante" estrategia de abrazos y no balazos ?? fue como decirle al crímen organizado, pasen, están en su casa, hagan lo que quieran, nadie los va a molestar

??? No puede ser! ésto no pasaba en los tiempos del narcoalcohólico suicida, si Genaro nos cuidaba, aquí en la laguna no hubo nada de masacres ??? PERDEDORES

luisar ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 11:58 am

??? No puede ser! ésto no pasaba en los tiempos del narcoalcohólico suicida, si Genaro nos cuidaba, aquí en la laguna no hubo nada de masacres ??? PERDEDORES

??? No puede ser! ésto no pasaba en los tiempos del narcoalcohólico suicida, si Genaro nos cuidaba, aquí en la laguna no hubo nada de masacres ??? PERDEDORES thumb_up 1 thumb_down 0

xibalba ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 11:59 am

??? No puede ser! ésto no pasaba en los tiempos del narcoalcohólico suicida, si Genaro nos cuidaba, aquí en la laguna no hubo nada de masacres ??? PERDEDORES

??? No puede ser! ésto no pasaba en los tiempos del narcoalcohólico suicida, si Genaro nos cuidaba, aquí en la laguna no hubo nada de masacres ??? PERDEDORES thumb_up 0 thumb_down 0

xibalba ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 12:02 pm

??? No puede ser! ésto no pasaba en los tiempos del narcoalcohólico suicida, si Genaro nos cuidaba, aquí en la laguna no hubo nada de masacres ??? PERDEDORES

??? No puede ser! ésto no pasaba en los tiempos del narcoalcohólico suicida, si Genaro nos cuidaba, aquí en la laguna no hubo nada de masacres ??? PERDEDORES thumb_up 1 thumb_down 0