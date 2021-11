Verdades y Rumores

Con la votación de los integrantes del Cabildo de Torreón en contra — que en oposición son mayoría— respecto a la orden del día para la aprobación de las cuentas públicas del tercer trimestre de este año en la reciente sesión de Cabildo quedó demostrado cómo cierra un debilitado ciclo político el Gobierno del alcalde Jorge Zermeño, con un cabildo que todavía antes de las elecciones del 6de junio representaba una mayoría panista, que ejerció el poder tipo “aplanadora” aprobando todo y de todo lo que se le pusiera enfrente. Ahora todo es muy diferente.

Tras la derrota que sufrió Acción Nacional y que varios ediles saltaron del barco para volverse “independientes”, otros se quitaron la máscara y dieron la cara como lo que realmente fueron, morenistas acomodaticios; formaron un bloque opositor, 11 regidores y una síndica en contra por 9 a favor, que ninguna figura en el Ayuntamiento supo manejar.

Si bien las cuentas públicas de referencia se mandaron al Congreso del Estado dentro del tiempo de ley, se fueron sin la aprobación del máximo órgano de autoridad y con una simple y atenta nota de justificación para los legisladores. Nuestros subagentes intrigosos se preguntan la causa por la cual no se regresó de inmediato el punto a la Comisión de Hacienda para discutir y pelear los asuntos financieros en duda, de manera que no quedara nada en el aire. ¡Pero no!, como que a nadie le interesó la transparencia y alejar el fantasma de la opacidad cuyos efectos, en ningún nivel de Gobierno, prescriben.

■■■■■■■■■■ Aunque ni siquiera las reglas de operación se han publicado y el proceso se realizará hasta marzo 2022, aquí en La Laguna, seguido por la región Centro y no se diga en los alrededores de Acuña y Piedras Negras, ya empezaron a surgir como “hongos” organizaciones “patito” que andan promocionando entre propietarios de unidades de procedencia extranjera que se anticipen a registrarse para lograr un empadronamiento seguro de su carro o camioneta, con un pago parcial por adelantado, “of course”.

Con el anuncio para subirle los bonos al partido de la “Cuatroté”, de que se regularizarán los carros “chuecos”, el inquilino del Palacio Nacional lo único que hizo fue abrirles la puerta a los estafadores, que sin duda harán caer en sus redes a cientos de incautos. Qué casualidad que esas organizaciones salidas de la nada emprendieron esta tarea de cara a los últimos dos meses del año y abarcará diciembre, cuando se entregan los aguinaldos. Y más daño causa aun el Gobierno federal, al no medir el tremendo impacto para la vapuleada industria automotriz coahuilense, porque no habrá nada de control en las fronteras ahora que se reanudarán los cruces para actividades no esenciales, lo cual permitirá el contrabando de “chocolates”, con singular alegría. Como dice la frase coloquial, “ya no me ayudes, compadre”.

■■■■■■■■■■ Y mientras las autoridades federales de salud nomás no han dado respuesta este año a su obligación de surtir lo necesario de medicamentos básicos —es más, ni los elementales insumos médicos como alcohol, vendas y otros para curaciones o cirugía —, bajo los señalamientos de que sí surten, pero se los roban en los estados, según se deslindó ante senadores el encargado del Insabi, al que no le quedó de otra más que apechugar fue al Gobierno de la provincia de Coahuila, quien después de darle vueltas y vueltas al ábaco destinó 20 millones para comprar lo del cuadro básico a las instituciones de salud en La Laguna, el Sureste y también en la parte Norte del estado, donde ya ni algodón ni jeringas tenían para aplicar inyecciones. A decir de nuestros subagentes, en el Hospital General no cantan mal las rancheras, pues ni un paracetamol se les podía recetar a los pacientes a menos que fueran a comprarlo a las farmacias similares. Total, que en ninguna de las regiones se tenían ni cubrebocas para el personal. En la región, los primeros que alzaron la mano para que se les auxiliara fueron las unidades de los vapuleados municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro. Ya entrados en gastos, a las autoridades estatales no les quedó de otra más que comprometerse a entrarle a la reparación de los hospitales que dependen de la provincia, muchos de los cuales presentan serio deterioro, de manera que cuando llueve cae más agua adentro que afuera.

■■■■■■■■■■ Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos reportan que los que están que trinan de coraje son los vecinos de la colonia Campestre La Rosita, los cuales, pese a que le metieron recursos a las obras de “regeneración urbana” — eso les dijeron que se haría—, lo que ven en el Paseo de las Flores, Paseo del Campestre, Paseo del Lago y sus alrededores son obras paradas, montones de escombro, maquinaria sin trabajadores, abunda la basura y hasta la señalética vial de precaución anda rodando por ahí. No se explican cómo es que si aportaron dinero de las cuotas de los moradores del sector residencial para que les pusieran concreto hidráulico y se hiciera la subterranización de redes aéreas reposición de líneas de drenaje, alumbrado y arreglo de las banquetas en la entrada de la colonia, y los trabajos comenzaron desde finales de febrero, es hora que no avanzan ni siquiera a la mitad y ahora enfrentan dificultades por la obstrucción de carriles de circulación y el riesgo para el paso peatonal seguro. La inversión anunciada fue de 10 millones de pesos entre los colonos, el Gobierno estatal y el Municipio, quedándose Obras Públicas municipal como responsable. El reclamo por la tardanza de la obra ya se lo hicieron saber a finales del mes pasado a su vecino el alcalde, pero ni así ven resultados. Ya hasta se sienten tratados como ciudadanos de segunda; eso dicen.

■■■■■■■■■■ Y mientras en el PRI y en Morena cada día salen más suspirantes a la gubernatura de Durango, en el PAN no solo van lentos sino que pareciera que ya están casi resignados a una derrota anticipada y más luego de que se les bajara la moral a algunos tras el audio que se filtró de Marko Cortés, el dirigente nacional panista, quien anticipó que en Durango, al igual que en otros estados, “está muy complicado” ganar pese a que el actual gobernador, José Rosas Aispuro, es el único de alternancia que ha tenido la entidad y por el PAN. La derrotista contienda que anticipa Cortés es algo que al menos en el discurso no se le ha escuchado al gobernador de Durango con sus cercanos, pues hace unos días el “Güero” Aispuro se reunió con todos los aspirantes a la candidatura por el blanquiazul, como Gina Campuzano (amiga muy cercana de la también candidata Leticia Herrera, quien ya dijo que quiere ser gobernadora de Durango), Javier Castrellón, Adrián Alanís, Jorge Salum, Jaime Rivas, Carlos Maturino, Alfredo Herrera y Héctor Flores, a quienes el mandatario habló de la necesidad de cerrar filas y apoyar al que finalmente resulte ser el ungido.

Lo que no dijo Aispuro es si el ungido será del PAN o del PRI, por aquello de la alianza entre PRI-PAN-PRD que se habrá de repetir para los comicios en cuestión. Lo cierto es que Aispuro ha mandado algunos mensajes interesantes para algunos y decepcionantes para otros, pues ya son varios eventos y reuniones en los que se le ha visto acompañado de morenistas de renombre a nivel nacional (muchos de ellos expriistas por supuesto) y también muy cercano a la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, quien de todos es sabido busca la gubernatura de Durango por Morena y quien ha devuelto la cortesía al “Güero” Aispuro dejando atrás los innumerables desplantes que durante estos años había hecho al mandatario al no asistir a los eventos que presidía el Gobierno estatal ni aunque fueran en Gómez Palacio y ni aunque viniera el propio gobernador. Lo cierto es que mientras son peras o son manzanas la provincia de Durango está cerca de inscribirse en el libro de los récords Guinness como el estado con más aspirantes a la gubernatura por cada cien mil habitantes.