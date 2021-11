'No me toques'; diputado de Morena carga contra Lorenzo Córdova durante comparecencia

La comparecencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ante el pleno de la Cámara de Diputados, finalmente concluyó después de cinco horas y media en donde reinaron los reclamos a los integrantes del Consejo General del máximo órgano electoral.

En la primera ronda de intervenciones, Óscar Cantón Zetina, expriista, experredista, exverde, y ahora diputado de Morena, dejó con el puño extendido al consejero presidente al llegar a tribuna.

Al ver la descortesía, Córdova le dio unas palmadas en la espalda, a las que el legislador respondió aríscamente: "¡No me toques! ¿Qué te crees? ¡Igualado!".

El consejero se limitó a poner cara de extrañamiento.

"Córdova, ¿De dónde te nació lo farsante? ¿De dónde te nació lo obsesivo enfermizo?. Yo fui compañero hace 40 años del diputado federal Arnaldo Córdova, ese sí era demócrata. Aquí construimos parte de la democracia que este señor se ha empeñado envilecer acto con acto. ¿De dónde te nació lo farsante? ¿Por qué no contestas lo de tu sueldo? ¿La inmoralidad de tu sueldo? ¿Por qué no te lo bajas? Porque vives otra realidad, porque no vives en el México de los 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Ustedes no entienden, ciritos y lorencitos", dijo Cantón Zetina.

Al abandonar la tribuna, Córdova le volvió a extender el puño para despedirse y, ahora sí, lo chocaron y hasta se fundieron en un abrazo. Lo que provocó la risa de todos, incluso del presidente del recinto legislativo, Sergio Gutiérrez.

