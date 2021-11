En Saltillo abarrotan puntos de vacunación contra COVID; regresan a profesores

Los puntos de vacunación para rezagados en Saltillo estuvieron a abarrotados este viernes.

Filas kilométricas y horas de espera vivieron las personas que acudieron a los módulos instalados para aplicar dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

La Secretaría de Bienestar estima que un 5% de la población no cuenta ni con una dosis antiCOVID y piden que se acerquen a los módulos para iniciar la inmunización.

Adultos mayores y jóvenes compartían fila. La única restricción que se presentó fue no haber recibido ninguna vacuna.

En el caso de los trabajadores de la educación se han presentado personas que buscan una segunda dosis, ya que ellos fueron inmunizados con la unidosis de CanSino, que ante los rumores de baja efectividad, se ha pedido una revacunación a través de peticiones del Gobierno de Coahuila.

A la fecha no solo no han recibido respuesta, sino que en las convocatorias para vacunar a rezagados la Secretaría de Bienestar en Coahuila pide que no acudan a recibir una segunda dosis. Ayer, fue el último día para personas rezagadas. Se prevé que abran nuevas fechas.