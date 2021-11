El regreso de la Big Band Jazz Coahuila recalca la vigencia del género

Los músicos de la Big Band Jazz Coahuila han arribado al Teatro Isauro Martínez (TIM) hora y media antes del concierto para afinar detalles de las piezas y el sonido. Se trata de su retorno a escenarios, luego de que en diciembre de 2019 ofrecieran un concierto navideño, en el Teatro Dolores del Río de Gómez Palacio. Después de eso la pandemia los obligó a trasladar el jazz a la virtualidad.

El escenario del TIM se encuentra listo para la gala. En el ensayo, la voz del cantante Alex Serhán dialoga con la melodía de que Jacob Espino emite con su trompeta. Detalles, de eso se trata, de afinar detalles para que los únicos errores que broten sean a favor de la música.

La agrupación ya tuvo otra larga sesión de ensayo durante la noche anterior. Fueron casi dos horas en las que repasaron el repertorio y leyeron los pentagramas impresos en hojas blancas que no serían nada más que silencio sin la intervención de sus instrumentos. Han tratado de respetar su oficio, porque esa es la única manera de respetar a su público que los esperó volver.

En el backstage, la convivencia de los músicos compone el preludio del concierto. El maestro Juan Barrios, sentado junto a su querido saxofón, comenta: "Este concierto es muy deseado, después de tanto tiempo de no tocar. Tuvimos muchos obstáculos, tuvimos músicos y cantantes que nos cancelaron, pero aquí estamos ya listos".

La mañana de este jueves, los medios nacionales informaron el fallecimiento del compositor Mario Lavista, quien en su libro Trece Comentarios en Torno a la Música (El Colegio Nacional, 2016), escribió que la música encierra una verdad que no puede ser dicha, solo puede ser escuchada. Los músicos de la BJCC conocen bien esa ley, por eso se sacuden los nervios acuden al tercer llamado.

El concierto

Dan las 8:40 de la noche. Emmanuel de Santiago, coordinador del Festival de Jazz Teatro Isauro Martínez sale a escenario para dar la bienvenida al público, en lo que será el tercer concierto del festival. El repertorio de esta noche incluirá piezas de Frank Sinatra, Benny Goodman, Michael Bublé, Tony Benett, Grenn Miller y Arturo Sandoval.

El encargado de dirigir el barco de la BBJC será el director y trompetista Edgar Flores, quien fue el impulsor para que se gestara el proyecto de la agrupación. Flores aparece cubierto por un saco blanco. El público aplaude y la Big Band interpreta In The Mood de Glenn Miller. Su ejecución es traducida más tarde por Flores: "Queremos demostrar que el jazz sigue vigente".

La primera invitada de la noche es la cantante Joyce Rosales. No todo en la Big Band es instrumental y su voz brinda frescura a la noche de otoño.

Después tocó el turno del latín jazz para que las percusiones tomarán protagonismo y el grupo se permitiera sumergirse en la improvisación, en ese mundo que se vive con cierta peculiaridad dentro del jazz

El gran invitado de la noche, Alex Serhán, quien hace 16 años dio su primera presentación en este teatro. El lagunero subió al escenario para interpretar Feeling Good, esa canción que Nina Simone llegó a cantar como un himno de libertad para la comunidad afroamericana.

Serhán también interpretó clásicos del jazz y piezas de su autoría que estarán en su próximo álbum. Finalmente el concierto cerró con dos obras que interpretara Frank Sinatra: My way y New York, New York.

Edgar Flores despidió el concierto con la siguiente frase: "Quisiera agradecerles a ustedes, a todos, porque gracias su apoyo nosotros estamos aquí".