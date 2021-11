Pagan más de 500 mil pesos por perro que fue abandonado por su dueño hace siete años

El dueño de 'Deng Deng', nombre de este shiba inu de 8 años, lo dejó en el citado centro a finales de 2014, y dejó pagado un año de cuotas, pero pasado ese tiempo no regresó para recogerlo, y tampoco lo hizo cuando, años después, un tribunal le obligó a acudir y a abonar las cantidades adeudadas a quienes lo habían estado cuidando.

Así pues, la Justicia acabó por ordenar en 2018 la subasta del can, que finalmente comenzó este miércoles con un precio inicial de 500 yuanes (78 dólares, 68 euros) y que se prolongó cinco horas más de lo previsto debido al gran interés que suscitó, atrayendo a unos 480 postores y a más de 100 mil personas que siguieron su emisión en directo a través de internet.

'Deng Deng' se volvió viral después de que sus cuidadores le abriesen una cuenta en Weibo, el equivalente chino de Twitter, en la que escribieron en su nombre: "He estado esperando siete años a mi dueño. Era un perrito pequeño y ahora he crecido y ya soy adulto. Me siento solo, y quiero encontrar una casa".

"Me gusta comer, estoy sano y soy obediente. ¿Hay alguien bondadoso que quiera ser mi nuevo dueño?", agregaba el mensaje.

Deng Deng the dog goes viral after being put up for auction by Beijing local court. (He was listed under the 'movable property' section!) Read: https://t.co/IKSu2nCsds pic.twitter.com/K6QEmwE3ty