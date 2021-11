Cristianodependencia

Si no fuera por el portugués, no hay dudas de que el paso de Ole Gunnar Solskjaer por el banquillo del Manchester United hubiera acabado hace tiempo.

Tal parece que, al igual que lo que vive Messi en el París, la situación para Cristiano Ronaldo no es la prevista a la que, seguramente, asimiló a su vuelta a Old Trafford. Ni el Manchester United ni el PSG juegan bien. Sí, sacan partidos sobre la hora, pero prácticamente el funcionamiento es nulo.

Lo hemos repasado ya en distintas semanas por estas líneas. No, no es contra Cristiano, sino más bien, contra lo que provoca. Indirectamente. Y siendo él el menos culpable. A fin de cuentas, no deja de anotar goles, sólo que esos goles tapan lo mal que juega el equipo, ya que, al término de los 90 minutos, el portugués será la portada de los diarios, de los videos y tendencia en redes sociales.

Si repasamos los números no dejaremos de sorprendernos. Ya no solo en Premier. Sino en su torneo: La Champions League. Ha marcado en todos y cada uno de los partidos que ha disputado con los Red Devils esta campaña: Young Boys (en Suiza), Villarreal (en Inglaterra) y Atalanta (en ambos duelos), y en más de una ocasión mandó la pelota al fondo de las redes sobre la hora. Hoy, el United lidera el grupo F con 7 unidades, pero si quitáramos las aportaciones de ‘El Bicho’, los ingleses serían coleros con apenas un par de puntos.

SEGUNDO TIEMPO

Cierto es, también, que esperamos verlo en duelos importantes. Hace un par de semanas quedó exhibido junto a su equipo por la derrota ante Liverpool. Días más tarde ganaron y golearon en Londres ante el Tottenham, partido del que no podemos dejar pasar la oportunidad para tocar la situación post encuentro que se vivió: Luego del 0-5 en el Clásico Inglés, se habló de Antonio Conte como posible sustituto de Solskjaer, sin embargo, luego del 0-3 a los Spurs, fue el propio Tottenham quien apuró en destituir a Nuno y en menos de 24 horas presentar a Conte.

Mañana hay Derby de Manchester. Partido que directamente ya juega en el orgullo por ver quién manda en la ciudad, porque claro está que al menos deportivamente hablando, los azules le han comido gran parte del terreno a sus vecinos durante poco más de la última década. Esa será una oportunidad que no deberá dejar pasar ni Cristiano, ni Bruno, ni Rashford y nadie más de los once que arranquen por el United. El duelo será el sábado a las 6:30 de la mañana.

Podrá ser la última vez que veamos a Pep y a Solskjaer desde el banquillo en Old Trafford, recordemos que de Guardiola se supo que esta sería su última campaña con los Citizens, y por el lado del noruego, de salir mal (o igual de mal que contra Liverpool), significaría el último clavo en su ataúd. Mal por él, ya que la huella que dejó con la remontada en Champions ante el Bayern en el 99 quedaría tristemente manchada.

TIEMPO EXTRA

Sin las aportaciones de Cristiano Ronaldo (esta temporada), en Champions League, hoy el Manchester United tendría apenas un par de unidades de 12 posibles. Es decir, sería último de su grupo y ni para Europa League le alcanzaría.