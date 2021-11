Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Fin de semana de golf del PGA Tour en nuestro país con el World Wide Technology Champioship at Mayakoba, en el espectacular campo de El Camaleón Golf Club en nuestra bella Rivera Maya, donde estarán participando cinco jugadores mexicanos. Ellos son Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Roberto “Bobby” Díaz, Juan Carlos Benítez y JD Fernández, esperemos una buena actuación de ellos y desde aquí les deseamos la mayor de la suertes y ojalá y sea uno de ellos, quien el domingo esté alzando el Trofeo de Campeón, y nuestro golf siga dando de qué hablar a nivel mundial.

Este fin de semana también nuestra Comarca Lagunera, será sede de la segunda etapa de la Gira Infantil Juvenil Zona Norte en los campos de Campestre Torreón y Azul Talavera (antes Montebello), donde estarán participando 275 jugadores (as) de todo el norte del país y donde los Tigers del Campestre Torreón, tratarán de aumentar su ventaja y aprovechar su condición de local, ya que tras jugarse la primera etapa en la ciudad de Monterrey, el mes pasado, estos se ubican en primer lugar de la Copa Challenge con 1, 647.7 puntos, seguidos por el Campestre Durango con 1, 360.1 puntos y en tercer lugar se encuentra el Club de Golf Valle Alto.

Recordemos que los Tigers, son campeones de esta Copa tras coronarse en la temporada 2020-2021. En cuanto a la Copa Desafío Varonil, los Tigers se ubican en la segunda posición con 994.6 puntos y muy cerca del primer lugar, que en este caso es el Club de Golf Valle Alto con 1, 013.0 puntos, mientras en la tercera posición se ubica el Campestre Durango con 781.4 puntos. En cuanto a la Copa Desafío Femenil, de la cual también fueron campeones en la pasada temporada, se ubican en primer lugar con 653.1 puntos, seguidos por el Club de Golf Las Misiones con 608.8 puntos, y en tercer lugar se ubica el Campestre Durango con 578, 7 puntos. Para esta temporada, los Tigers lograron calificar a 44 jugadores (as) tras jugarse la primera etapa, 29 en la rama varonil y 15 en la femenil, todos ellos (as) estarán participando este fin de semana con gran entusiasmo y orgullo, defendiendo el campeonato y por qué no, buscar ganar las tres Copas que están en disputa, algo que en mi opinión personal es muy posible, esto debido a la calidad de jugadores (as) con los que cuenta, además de su arduo trabajo, entrenamiento y preparación por parte de ellos y de todo el staff de profesores de la Academia Tigers de Campestre Torreón. Suerte para todos ellos y el mayor de los éxitos.

También en nuestra región, la próxima semana será sede del Campeonato Nacional de Interclubes Femenil, donde estarán participando el equipo de Damas del Campestre Torreón, también a ellas les deseamos el mayor de los éxitos y mucha suerte. Gran actividad de golf en nuestra Comarca en estos días.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.