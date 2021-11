AMLO asegura que sí puede hablar de revocación ante prohibición del TEPJF

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede opinar o informar acerca de la consulta de revocación de mandato, el Ejecutivo federal aseguró que sí puede hablar sobre este ejercicio.

Afirmó que lo que no puede hacer es "pedir que voten por mí, eso sí estaría mal".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reiteró que si no se llega al 40% del padrón electoral que se necesita para ser vinculante y la mayoría vota a favor de que se vaya, él dejará la Presidencia.

"Ya revise o se hizo la consulta, y puedo hablar de la revocación de mandato; nada más sin pedir que voten por mí, eso sí estaría mal, y no, esa no es mi intención".

"Yo lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación de mandato y llamo a todos lo que están en contra de nosotros a que voten en contra, porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y lo estamos ejerciendo de manera pacífica", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal adelantó a sus adversarios, que si pese a que la participación no llega al 40% que se necesita para ser vinculante y la mayoría decide que se vaya, él dejaría la Presidencia de la República, porque "¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente?".

"Si todos cumplimos con nuestra responsabilidad y estamos a favor de la democracia, si somos verdaderamente democráticos, claro que sí se puede superar ese porcentaje de 40% y también decirles a los adversarios, a conservadores, que si no llega al 40% y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente, si son más los que quieren que me vaya, me voy, aun no cumpliendo el 40%, porque ¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente?".

El presidente López Obrador aseguró que el bloque conservador en vez de llamar a que participe la gente, saldrán a decir que la consulta de revocación de mandato es una farsa, que cuesta mucho dinero y que es innecesaria.

"Ahora el bloque conservador en vez de llamar a votar, a que participe la gente, están a punto todavía no se desenmascaran por completo, pero no tardan y van a salir a decir de que es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesario, cuando ya está en la Constitución, y además tiene que ver con la democracia. Son demócratas cuando les conviene, cuando gana un movimiento contrario a su pensamiento conservador (dicen) 'no pues no hay democracia, no existe la democracia'. Ojalá y todos participemos porque para que sea vinculante tienen que votar el 40% de los ciudadanos empadronados, el 40%, eso tiene que participar alrededor de 38 millones de ciudadanos".

"Si todos cumplimos con nuestra responsabilidad y estamos a favor de la democracia, si somos sinceros, verdaderos democráticos, claro que sí se puede superar ese porcentaje de 40%", agregó.