En alerta Protección Civil de Coahuila ante bajas temperaturas

En pleno otoño, los frentes fríos se adelantaron, por lo que Protección Civil del Estado se mantiene en alerta junto con las unidades municipales, advirtió su titular Francisco Martínez Avalos.

Por lo anterior, recordó que el otoño inicio el 22 de septiembre y culmina el 20 de diciembre, que es cuando inicia el invierno, pero este frente frio numero 7 dejó algunas precipitaciones, sin embargo estas bajas temperaturas todavía no son de un alertamiento especial para algunas acciones.

Aunado a lo anterior, dijo que todo el Sistema Estatal de Protección Civil que lo conforman dependencias de los tres órdenes de gobierno, prácticamente todo el año están listos para cualquier contingencia o emergencia, donde todas las unidades municipales estuvieron en comunicación todos los días para ver donde avanza el frente frío y los puntos con las temperaturas más bajas.

“Para este viernes se espera que la temperatura mínima se presente en la Región Sureste con 7 u 8 grados alrededor de las 06:00 horas, para el sábado se espera lo mismo, pero luego conforme avanza el día, empieza a hacer calor y con ello a ascender la temperatura, llegando a entre 22 y 24 grados en la Región Sureste”, anticipó.

Añadió que Regiones como La Laguna, pueden tener hasta 9 o 10 grados como mínima, y hasta 28 como máxima, al igual que la Región Centro, y la Región Norte hasta 12 grados como mínima temperatura.

“Tiende a disminuir la humedad, es muy posible que el viernes, de acuerdo al pronóstico que nos envían, este soleado viernes y sábado, pero con temperatura fresca por la mañana”, comentó.

Recordó que los refugios temporales se pueden consultar en la página de Protección Civil o la gente puede hablar a la Unidad de Protección Civil Municipal más cercana.

“Entre los municipios y el estado contamos con 139 refugios temporales, que no todo el año están abiertos pero no en todo el año se requieren, pero de ser así en esta temporada por algún frente frio se puede trasladar a algunas personas en condición vulnerable, ya sea porque son indigentes, o adultos mayores y no tienen forma de resguardarse del frio, se les ofrece a ser trasladado a estos refugios y se habilitan de inmediato”, concluyó.