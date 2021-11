Incendio de monopatín eléctrico provoca evacuación de un tren del metro de Londres

El suceso ocurrió en Londres Inglaterra, cuando un monopatín eléctrico comenzó a incendiarse dentro de uno de los vagones, por lo que decenas de personas tuvieron que ser evacuadas debido a que el humo producido por las llamas representaban riesgos de asfixia.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del incendio pero se cree que se debe a una falla en la betería de ion de litio del vehículo eléctrico.

La Asociación de Personal Asalariado de Transporte (TSSA) exigió ante las autoridades que se prohíba el uso de monopatines, argumentando que representan 'un riesgo significativo' hacia el público y el personal del metro.

Actualmente está prohibido montar monopatines dentro de las instalaciones del metro pero está permitido doblarlo y cargarlo mientras se usa el metro, informó el portal BBC News.

Exclusive - Footage shows the dangers of escooter battery fires on the tube. This happened on Monday night. @TSSAunion calling for a ban on carrying escooters on public transport saying they’re a “significant threat”. More BBC1 @BBCLondonNews 1330 & 1830 & https://t.co/AnnXezXTE2 pic.twitter.com/iCjNLtlKDu