Rescatan cuerpo sin vida de un hombre; flotaba en las aguas del río Bravo en Acuña

Elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) asignados al municipio de Ciudad Acuña, llevaron a cabo el rescate del cuerpo sin vida de un hombre, el cual flotaba en las aguas del río Bravo en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez; hasta el momento se desconocen los generales de la víctima y las causas de su fallecimiento.

Se trata de una persona del sexo masculino, mayor de edad, sin embargo, no se pudo establecer la identidad de la víctima; debido a que no portaba documento alguno. Al momento de recuperar el cuerpo y llevarlo a la orilla del río del lado de México, las autoridades se dieron cuenta de que no portaba mayor prenda que una trusa de color azul.