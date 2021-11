vibremos positivo

EL DOLOR MAS GRANDE

Hay dolores agudos, momentáneos, que se curan con una aspirina o yéndote a dormir. Otros que requieren de medidas un poco más extremas, algunos que para curarse necesitan solo tiempo y otros que pasan sin que te des cuenta y se van como vinieron.

El dolor es el aviso del cuerpo de que algo no va bien. Es una alarma que anuncia que algo no está funcionando como se esperaba y que te dice de alguna manera "¡Hey date cuenta!¨

Creo que siempre que algo nos duele, nos molesta, nos achaca, nos aqueja físicamente, efectivamente nos está pasando, existe. Pero sobretodo pienso que la "dolencia" viene con un mensaje oculto de algo que tenemos que aprender, algo nos quiere decir la vida cuando algo se nos descompone y el problema radica en que no sabemos escuchar.

Creo que en el plano del dolor físico todo esto se entiende y eventualmente podemos aprender a llevar mejor nuestros dolores y entender sus mensajes para ¡Ojalá! crecer un poco mientras nos duele.

Lo que no puedo entender es aquello del dolor que va más allá de todo.

Hoy en la mañana recibí una llamada diciéndome que el papá de una niña a la que quiero como si fuera mi hija, había fallecido después de varios meses de tener problemas de salud; este señor no era un padre presente ni mucho menos, sin embargo, significaba todo para mi niña pues era su único familiar vivo, aunque nunca se hizo cargo de ella, en su cabeza él era su ancla y su estabilidad emocional.

Después de recibir la llamada me desmoroné, pues en ese momento solo podía pensar en mi niña y en cómo se estaba sintiendo en ese momento en que la vida le arrebataba a la única persona que ella "tenía" en el mundo. Estas noticias te sacan el aire, paran el tiempo y hacen que todo, incluso tu achaque más grande, se esfume.

Poner en perspectiva la muerte ante cualquier cosa hace que absolutamente todo deje de ser importante. Nos gastamos la vida en cosas banales, aquello que determina nuestra "felicidad" es irrelevante la mayoría de las veces y en muchos casos estúpido.

Se nos olvida lo frágiles que somos y aquello de que "ahora lo ves, ahora no lo ves".

Pocas cosas me han dolido tanto como el dolor de mi niña ante la tumba de su "Padre"; mi niña, que a pesar de todas las adversidades que ha vivido y todo lo que le ha sufrido en sus escasos 16 años sigue teniendo esa alma alegre, hoy tuvo que enfrentarse a la fragilidad de la vida y despidiéndose de la única persona que le daba algo de pertenencia en este mundo; no pude evitar que se me rompa el corazón en mil pedazos.

A veces, el dolor ajeno duele más que el propio.

No hay nada que cure el dolor del alma y la ausencia, nada.

Se atenúa con el tiempo pero la cicatriz es permanente. Sin embargo, saberse acompañado es un bálsamo para seguir andando, y sentirse querido es sin duda el mejor remedio para sobrellevar cualquier cosa, especialmente: la vida.

Mi niña: hoy tienes cinco mamás postizas que te queremos con todo nuestro corazón y que hoy más que nunca vamos a estar para ti a cualquier hora, para lo que sea que necesites, te vamos a cuidar, mimar, apapachar, y sacar de esta, porque no estas sola.

Me gustaría decirles a todos ustedes con el corazón en la mano que cualquiera que sea tu dolor el día de hoy recuerda que todo pasa. Acuérdate que la vida es corta. Acuérdate de que nada es tan importante. Acuérdate de pensar ¿Qué puedo aprender de esto? Acuérdate de abrazar más seguido a los que quieres. Acuérdate de seguir caminando aunque te duela, para seguir creciendo.

Acuérdate siempre de los tuyos; acuerdate que siempre hay alguien que está ahí para ti aunque no sea de tu sangre. Acuérdate.

Te invitamos a inscribirte en nuestra página www.vibremospositivo.com para darte mas información de nuestro movimiento y seguirnos en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escribenos a [email protected]