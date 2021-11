Juez dicta prisión preventiva a Emilio Lozoya

ojalá y también encierren a todos esos prianistas pu7os empezando con el frankakas123 y dispersen que le diga pu70 pero mi educación no m permite llamarlo de otra manera

ojalá y también encierren a todos esos prianistas pu7os empezando con el frankakas123 y dispersen que le diga pu70 pero mi educación no m permite llamarlo de otra manera

Así cómo está de € [email protected] tú mami por no tomar ácido fólico y no haberte abortado verdad mugroso martin

FR4N123

Hoy, 8:50 am

publicado por: JOSE AVALOS

@danieleltravieso » no te preoucupes HIJA de tu PU71S1MA MADRE no hay bronca jajajajaja a mi me la pelas tu y quien quieras mi PEJENDEJA SOLOVINA ARRASTRADA CHAIROMASCOTAKK jajajajaja

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0