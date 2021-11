Emilio Lozoya ofrece dos casas para reparar daño por caso Odebrecht

Derivado de la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no ha tenido la voluntad para reparar el daño por el delito del que se le acusa en relación al caso Odebrecht, el exfuncionario ofreció dos propiedades para dicho fin.

Este miércoles, durante la audiencia de más de cinco horas en la que Emilio Lozoya se presentó ante un juez de control para afrontar las acusaciones por haber recibido 10.5 millones dólares de sobornos por parte de directivos de la empresa brasileña.

En ésta la FGR presentó una solicitud de último minuto para sujetar a prisión preventiva a Lozoya debido a que existen nuevos datos de que al menos tiene acceso a dos millones de dólares y a que durante todo su proceso no ha manifestado intenciones de reparar el daño ocasionado en la hacienda mexicana de siete millones 385 mil dólares.

Por lo anterior, el exfuncionario, quien se declaró inocente cuando tuvo el uso de la palabra, ofreció dos casas a Pemex para enmendar el daño.

Sin especificar qué domicilios son, Emilio Lozoya indicó que eran de su familia y proporcionó copias simples de las escrituras a las autoridades.

No obstante, de momento el ofrecimiento de Lozoya no fue tomado por la empresa petrolera, mientras que la FGR aclaró que no era su intención presionarlo con la prisión preventiva para que, después de un año de ser extraditado de España, reparara el daño.

Por tal motivo, y considerando los lazos familiares que tiene y que le pueden ayudar a fugarse, los recursos a los que tiene acceso y que las penas a las que se enfrente expenden de 30 años de prisión, el juez finalmente decidió dictarle la prisión preventiva justificada como medida cautelar, en tanto se termina con el plazo de reunión de pruebas y se dicta una sentencia.

Abogados apelarán prisión preventiva de Emilio Lozoya. Ante el fallo, al salir de la comparecencia, el abogado Miguel Ontiveros adelantó que impugnarán la resolución para retirar la prisión preventiva a su cliente.

Asimismo, aclaró que Emilio Lozoya se encuentra "de muy buen ánimo" y recordó que éste mantiene su colaboración con la Fiscalía General de la República.

En un comunicado explicó que se encuentra apegado a un criterio de oportunidad "el cual se traduce en una colaboración sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y la Presidencia de la República".