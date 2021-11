Morena en Cámara de Diputados prevé aprobación de reforma eléctrica de AMLO para abril 2022

En un mensaje a través de sus redes sociales, el legislador de Morena dijo que esta fecha incluye la aprobación en la Cámara de Diputados (origen); el Senado y, al menos 17 congresos estatales, es decir, el constituyente permanente.

"Nos propusimos concluir el proceso de Reforma Eléctrica, que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos en 17 congresos locales, a más tardar el 15 de abril. Le insistimos a los propietarios y ejecutivos de empresas generadoras que participen en el debate", posteó el líder morenista.

Reforma eléctrica genera preocupación en Estados Unidos. Este miércoles, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó preocupación de su gobierno por la iniciativa de reforma energética que se discute en el Congreso mexicano.

El diplomático difundió que se reunió este miércoles con autoridades del gobierno federal para expresar serias preocupaciones sobre el tema.

Además, informó que buscó saber más acerca de la iniciativa.

El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional, aunque el diplomático no detalló con quién o quiénes fue el encuentro.

"Sostuve hoy importantes reuniones con @GobiernoMx para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de #EEUU. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto, los próximos días", escribió en su cuenta de Twitter.

