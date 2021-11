Encuentran agujas en chocolates y otros dulces que niños recibieron durante Halloween

A través de redes sociales, la policía de la ciudad de Fostoria, compartió una foto en la que se aprecia una aguja en el interior de una barra de chocolate, instantánea con la que advirtieron a los padres de familia sobre revisar el contenido de los dulces que sus hijos recibieron como parte de la celebración.

Sin embrago, la barra de chocolate no fue el único dulce donde se encontró una aguja, pues se ubicó otra en una bolsa de gomitas, según comentó el oficial Keith Loreno a medios estadounidenses.

"Nos tomamos esto en serio y nos horroriza que alguien esté tan loco como para querer lastimar a los niños de nuestra comunidad", comentó Loreno.

An observant child in Ohio alerted police to a sewing needle planted inside a chocolate treat received while trick-or-treating in Fostoria in the area of North Union, Summit and Rock streets, authorities said. pic.twitter.com/lCOTb7zQwy