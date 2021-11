AMLO ordena presentar ante el Ministerio Público a los elementos de la Guardia Nacional por disparar a migrantes

Al manifestar que "eso no se debe de hacer", el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio la instrucción de poner a disposición del Ministerio Público a los elementos de la Guardia Nacional (GN) que dispararon contra una camioneta en la que viajaban migrantes en Pijijiapan, Chiapas, y que resultó en la muerte de dos de ellos.

Al lamentar el hecho, en conferencia de prensa, el Ejecutivo federal reprobó que los elementos de la Guardia Nacional hayan disparado contra los migrantes, pues señaló que los pudieron haber detenido más adelante sin necesidad de disparar.

Ver más: AMLO confirma muerte de dos migrantes en incidente con la Guardia Nacional

"Un hecho muy lamentable, de unos migrantes que fueron baleados por la Guardia Nacional. Y ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional, del Ministerio Público, porque perdieron la vida dos migrantes, les dispararon, sí, no se detuvieron, pero no hicieron más que salir rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la Guardia Nacional, no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes.

"Esto se llevó a cabo en un camino rural en Pijijiapan, Chiapas. Pudieron haberlos detenido más adelante, cerrándoles el paso, sin tirar. Entonces, son cosas que se están viendo y vamos a seguir pendientes", aseveró.