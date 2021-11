Alcalde de Piedras Negras anuncia nueva jornada de vacunación transfronteriza para mil menores

Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras, dio a conocer que se ha logrado concretar una nueva jornada de vacunación transfronteriza contra el Coronavirus, dirigida a menores de edad de entre 12 y 17 años; ampliándose ahora a los hijos de los trabajadores de la salud.

"Acabamos de lograr otro grupo más, de otras mil vacunas contra el COVID, para el próximo miércoles 10 del mes de noviembre en Eagle Pass, en el Puente Internacional número II. Y ahora vamos a empezar con hijos de primeros respondientes", fue lo que anunció el alcalde de Piedras Negras, durante su participación en el arranque de la Jornada Nacional de Salud Pública y de la campaña de vacunación contra la influenza.

Bres Garza explicó que ahora se iniciará con hijos de miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, de doctores, de enfermeras, de todos los que trabajan como primeros respondiendo y que dan la cara; quienes luego van a casa; por lo que se acudirá al Hospital General de Zona número 11 y la Unidad de Medicina Familiar número 79 del IMSS, así como del ISSSTE.

Así como también para los hijos de los trabajadores de salud del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", del Heroico Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras, de la Policía y todas las dependencias de primeros respondientes.

"Aún así, tendremos 300 vacunas para continuar con hijos del sector de la industria. Son mil más, llegaremos a casi cuatro mil, nos faltan muchos jóvenes más y seguiremos tocando puertas y agradeci3ndole mucho a las autoridades hermanas de Eagle Pass, el que esto se siga dando y se siga logrando", indicó el alcalde de Piedras Negras.

Aseguró que no se esta en competencia, pero señaló que Piedras Negras es el único municipio que ha logrado con el lado americano vacunar a jóvenes. Señaló que en el caso del Estado de Nuevo León y en la ciudad de Acuña en Coahuila en coordinación con Del Rio en Texas, tuvieron algunas vacunas y por lo cual, espera que todos lograrán obtener más.

"Si no es competencia de haber quién más o quién menos, es competencia que todos, el día de mañana nos vacunemos y estemos protegidos por lo que se dice y no se dice de que llegara una cuarta oleada o no llegará; debemos estar protegidos", preciso Bres Garza.

El funcionario municipal recordó que el próximo 18 de noviembre se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que se aplicó a los menores de entre 12 y 17 años, a quienes se les aplicó la primera dosis hace unas semanas anteriores.