Vacuna contra el COVID-19 no ha llegado a Lerdo este miércoles

Humberto Sánchez, delegado regional del Distrito 03 por parte de la Secretaría de Bienestar, confirmó que la vacuna contra el COVID-19 no ha llegado todavía a las 11:30 de la mañana de este miércoles y que posiblemente no llegará a tiempo para la vacunación. Desde muy temprano hubo gente formada esperando el inicio de la vacunación. El delegado dijo que existe la posibilidad de que no llegue en este día, debido a que a esta hora aún no ha sido trasladada desde la capital de Durango.

Mencionó que difícilmente se realizará este miércoles la vacunación debido a la hora. Se trata de la jornada de vacunación contra el COVID-19 para la población de 18 a 29 años de edad, cuyo inicio se había proyectado para hoy miércoles 03 de noviembre en el Hospital General de Lerdo y la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) en Gómez Palacio; cabe destacar que se aplicaría la segunda dosis de AstraZeneca. TAMBIÉN LEE: Arriba un nuevo embarque de vacunas para Durango La logística respecto a la aplicación del biológico estará a cargo de la Secretaría del Bienestar, que depende del Gobierno Federal, pero realiza acciones en coordinación con la Secretaría de Salud. Estas acciones se desarrollarían en un horario de 09:00 de la mañana a 18:00 horas.