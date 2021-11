FGR pide a juez sujetar a prisión preventiva a Emilio Lozoya

raul

Hoy, 11:22 am

publicado por: raul hermosillo

Yo no sé, si ya se dieron cuenta de todo lo que robaron y saben quiénes son no se porque no han procedido a la detención, enjuiciamiento y encarcelarlos, no entiendo las consultas ciudadana que se hizo si yo estoy seguro que ellos fueron pues bueno actuó y proceso pero AMLO lo único que busca cuando salga de la presidencia es decir yo no fui fue el pueblo quien decidió, fue Lozoya quien los señaló señor póngase bien los pantalones y proceda con quiénes tenga que proceder ya basta de estar buscando quien señale a los culpables en lugar suyo si usted o FGR ya sabe quiénes son proceda.

replyresponder thumb_up 4 thumb_down 0