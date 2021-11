Nuestros subagentes, disfrazados de medidor de cobre, nos reportan que en el Simas están a todo vapor, gestionando pagos y más pagos para proveedores, prestadores de servicios y contratistas en general; pero no es porque quieran agradecerles sus atenciones ahora que la actual administración municipal va de salida o con motivo del Buen Fin; nada de eso, ya que la causa real es que les hicieron "manita de puerco" y se comprometieron a pagarles todos los pendientes, pero con la condición de que dejaran de facturar a partir del mes de septiembre. Dicen los sorprendidos subagentes que fue orden directa de la gerencia general que encabeza el jefazo Juan José Gómez y, con ello, tres cosas quedan más que claras: la primera es que al no recibir facturas pues es como si no existiera el pasivo mensual, así que no cuenta contablemente; la segunda es que esa maniobra permitirá poder pagar el aguinaldo de la obesa nómina de los empleados; y la tercera es poder presumir en diciembre que se abatió el pasivo, pero se va a dejar, digamos, latente; así de sencillo.

Y ya en enero, pues que el siguiente Gobierno se las arregle como pueda, y será con nada menos que tres meses no facturados, pero como dicen los contadores sí devengados, que se le dará la bienvenida. Y para abonar al molino de los que llegarán, algún maldiciente de la hermana república de Gómez, decía que el difunto padre político del mini bien peinado lo tenía amenazado con romperle los cristales de su casa si no se portaba bien. Veremos y diremos. *** Con cada vez menos posibilidades de que los becados… Perdón, legisladores federales de Coahuila por lo que queda del PRI a nivel nacional, logren negociar cambios al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y ante el cada vez más fuerte "sospechismo" que pesa sobre la tersa postura del dirigente nacional del partido, "Alito" Moreno, y el coordinador de los legisladores, el exgobernador Rubén Moreira, respecto a la iniciativa de la Reforma Eléctrica, por más que ambos lo niegan, quien lanzó nuevamente varios dardos envenenados en contra del Gobierno de la 4T fue el gobernador de Coahuila, aprovechando las preguntas de la incómoda prensa. Ante los constantes recortes federales, que en este año se han hecho más frecuentes, en perjuicio de la entidad y que, según él, en tres años son ya alrededor de 17 mil millones de pesos que se dejaron de recibir, volvió a sacar de su ronco pecho los rubros que el preciso borró del mapa, como Fonden, Fortaseg, Fondos Metro, Fondo Minero, Fondo Mixto Conacyt, apoyos para infraestructura; como 109 en total, dicen los subagentes, con dotes matemáticos. Lo que quiso decir fue que es muy largo el castigo que se está aplicando a la entidad en apoyos de la Federación y por eso no quiso apelar a la prudencia del silencio. Por lo pronto juró y perjuró que ya se aplicaron varios recortes en estructuras gubernamentales. ¿Será? *** La muestra de que a pocas semanas de que se termine la administración municipal de Torreón ya cada dependencia anda por su lado y que varios funcionarios cuentan los días para cobrar su aguinaldo y terminar su función es que hasta los operativos se han descuidado. Porque lo cierto es que una cosa muy diferente es anunciar que habrá medidas de control para bajarle a las cifras de accidentes viales en la ciudad y otra muy diferente es planearlos con una estrategia y cumplirlos. Los siete accidentes registrados hace precisamente una semana y tan solo en el lapso de dos horas y el aparatoso percance de ayer, como para variar, en la pista de carreras también conocida como periférico, dio cuenta de que la cada vez más peligrosa vialidad, al igual que la autopista San Pedro, siguen sin vigilancia permanente de agentes de Tránsito y Vialidad que inhiba a los conductores "correlones". Y en cuanto a desorden provechoso, los indiscretos subagentes nos reportan que hay dos direcciones que en estas semanas tendrán mucha actividad relacionada con la expedición de permisos, como es el caso de Desarrollo Urbano, donde cobran y por todos lados, así como Plazas y Mercados, donde también hacen "su luchita". Por lo tanto no serán tan sorprendente lo que se conocerá en los primeros dos meses del próximo año. *** En Torreón, los que ya se están reagrupando dizque para fortalecerse son los "ipecos", como es el caso del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), al que se acaba de sumar la Coparmex Laguna y que quedaba como la "carta fuerte" del CLIP. De cara a la llegada del nuevo Gobierno en el municipio, decidieron abrirse para recibir a nuevos integrantes, hacer un frente común y -hasta ahora- dejar oír su voz, porque ya no quieren continuar en el silencio que mantuvieron estos años, ya que, aseguran, no fueron escuchados por autoridad alguna en el municipio y siempre se mantuvieron cerrados al diálogo, y lo mismo a trabajar en conjunto. Poco asistieron a reuniones importantes y cada venida de obispo mandaban a representantes, y cuando les hicieron señalamientos hubo conflictos, pero cero soluciones. Lo mismo ocurrió con los consejos ciudadanos, que optaron mejor por hacer mutis al ser ignorados. Los subagentes aseguran que la realidad de las cosas es que fue tibieza y hasta temor lo que caracterizó a los organismos empresariales, lo que los mantuvo pasivos, mientras muchas cosas sucedieron en la ciudad y ellos solamente voltearon la cara para no complicarse la vida, como lo hicieron en la cada vez más desdibujada cámara de la construcción. *** Ante lo que parece ser un "capricho" de alcaldes electos de los partidos de moda para no aceptar en sus municipios la figura del Mando Único, lo que significa que prácticamente le están haciendo "fuchi" al Gobierno de la provincia de Coahuila en el tema de seguridad y quieren rascarse con sus propias uñas, aunque su capacidad de respuesta en hechos delictivos sea muy limitada -por no decir insuficiente-, cada vez surge más el reclamo contra ellos de parte de organizaciones empresariales y sociedad civil, porque ven con preocupación que se están dejando llevar por los colores de sus partidos, por el estómago y no por buscar garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana. Por más que se les explican con peras y manzanas las ventajas de que sus directores de seguridad se coordinen en tiempo real con las corporaciones estatales y, de paso, la propia Federación con la Guardia Nacional y el ejército, los de Monclova, Frontera, Acuña y Múzquiz siguen reacios. Mientras que desde Saltillo, y para no pasar "sustos", se busca implantar este esquema de trabajo en los 38 municipios, que además está incluso en el clausulado del Sistema Nacional de Seguridad Pública; ya hay agrupaciones que quieren acercarse a los legisladores del Palacio de Coss en busca de ayuda para que esta medida se haga ley y se trabaje en consecuencia.