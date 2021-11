Acusan a funcionaria de recibir 40 mil pesos para desaparecer evidencia y demanda en Monclova

La mujer que aparece en el video donde un hombre golpea brutalmente a su víctima, denunció este martes que una funcionaria del empoderamiento de la mujer recibió 40 mil pesos para desaparecer la denuncia y el video de estos hechos.

Elvia Peña, ex esposa de Eduardo Sanmiguel García y víctima de violencia de género, señaló que una funcionaria del centro de justicia y empoderamiento de la mujer, de nombre María Eugenia, recibió 40 mil pesos del acusado para evitar que este fuera a la cárcel, y desapareció el expediente y el video.

La denunciante señaló que contaba con un respaldo de éste, que es el que actualmente circula en redes sociales.

Dijo que acudió a la dependencia cuando su ex cónyuge le advirtió que no pisaría la cárcel porque había pagado para eso, y en el Empoderamiento le advirtieron a ella que si seguía “molestando” la iban a encarcelar.

Elvia Peña explicó que el video donde quedó documentado que es víctima de agresiones, fue grabado por el circuito cerrado de su negocio el 30 de abril de 2018, un mes después de qué se habían separado ella hizo todavía marido, y este regresó para exigir dinero de la venta del restaurante.

Agregó que en su momento presentó la denuncia correspondiente y el video para acreditar el delito. Dijo que en tres años no avanzó la demanda, y que semanas atrás su ex esposo, que la abordó para agredirla verbalmente le dijo que había pagado 40 mil pesos a la licenciada María Eugenia para desaparecer todas las evidencias y no ser encarcelado.

Sostuvo que también la amenazó de muerte.

Narró con esa información acudió a la dependencia a solicitar una copia de su denuncia y del video, para corroborar si es cierto que había desaparecido, situación que confirmó cuando le dijeron que el documento estaba “perdido” y no sabían dónde estaba el video.

Afirmó que ante la insistencia de ella para que recuperaran el documento y le dieran seguimiento a la demanda, personal del Empoderamiento de la Mujer le advirtió que si seguía molestando la iban a encarcelar a ella.

La mujer acudió a la delegación regional de la Fiscalía General del Estado, en busca del titular de la dependencia, Rodrigo Chairez Zamora, para solicitarle apoyo y protección.

Explicó que días atrás obtuvo una orden de restricción para que su ex esposo no se acerque a ella, pero aparentemente el documento no le ha sido enviado al acusado ni ha sido girado un oficio a la Policía Rosa, o a la policía preventiva para brindarle vigilancia a la denunciante.