Triunfan las Guerreras y se meten a su primera liguilla 

Las Guerreras finalmente hicieron historia. Lograron por vez primera, calificar a la liguilla de la Liga MX Femenil, al imponerse anoche 3-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Corona.

No solamente consiguieron el boleto a la fiesta grande del circuito rosa, sino que llegaron a 30 puntos y por diferencia de goles, se adueñaron del tercer puesto, desbancando a las Chivas Rayadas de la tabla de posiciones.

El encuentro

El inicio fue avasallador por parte de las verdiblancas. Pusieron en jaque a la arquera visitante, que respondió, ante los múltiples intentos de las pupilas de Jorge Campos. La primera fue por parte de la "Paleta" Estela Gómez, al minuto dos, pero Jiménez alcanzó a rechazar.

Un minuto después, tocó turno a Alexia Villanueva, que de cabeza no pudo vencer a la portera visitante. Al 7', Cinthya Peraza buscó sorprenderla con un tiro libre sin mucho ángulo, pero Stefani no se metió en problemas y mandó a córner.

Pero llegó la apertura en el marcador después de tanta insistencia. Pero no fue un solo gol, ya que mientras que las sanluisinas todavía no alcanzaban a reponerse del primer tanto, recibieron el segundo.

La respuesta de las visitantes llegó al 16'. La española Beatriz Parra, en tiro libre se animó, pero la arquera lagunera Hannia de Ávila, se quedó con la de gajos. También la capitana potosina Rebeca Villuendas, buscó el gol en tiro libre, pero el balón se fue desviado.

Con la ventaja en el marcador, la goleadora albiverde Alexia Villanueva estuvo muy activa buscando su tanto. Al 17' no pudo vencer a Jiménez con un tiro débil, pero al 28' reventó la pelota en el travesaño.

El dominio santista fue evidente y la visita ya no se acercó más. Llegó el tercero de las Guerreras mediante una pena máxima. En la recta final de la parte inicial Peraza pudo marcar el cuarto, pero voló su remate.

Segundo lapso

En el complemento, la tónica se mantuvo de la misma manera. Más allá las verdiblancas de conservar la ventaja, quisieron aumentarla con constantes llegadas, sobre todo por las bandas.

Pero el Atlético de San Luis comenzó a hacer modificaciones para juntar sus líneas e impedir la circulación del balón. Lo consiguió por algunos instantes, pero la presión alta volvió a complicar su accionar.

Lograron mediante el balón parado recortar distancias, pero la losa ya era muy pesada para poder aspirar siquiera a la igualada en el marcador. Sí lo intentaron, pero sus esfuerzos fueron en balde.

En la recta final un centro por derecha de Martínez, fue conectado con la testa por Villanueva, pero el remate se fue por demás cruzado de la portería en la penúltima acción de peligro del cotejo.

Ya en el último suspiro, la duranguense Ramírez se animó a disparar de bolea desde lejos, pero se fue por un costado. Fue la última aproximación, hasta que el silbante Ballesteros decretó el final del encuentro.

Actividad

El próximo lunes las Guerreras visitarán a las Tuzas del Pachuca, para luego en la penúltima, volver a jugar fuera de la Comarca, estarán en La Corregidora, enfrentando al Querétaro.

En la última fecha de la campaña regular recibirán a las líderes y actuales bicampeonas de la competencia, las Tigres, en una auténtica prueba de fuego para las laguneras.

Campos, feliz con la liguilla

Feliz se mostró el técnico del Santos Laguna femenil Jorge Campos Valadez, al alcanzar la primera liguilla del equipo en el circuito rosa del balompié mexicano.

"Estoy muy contento, soy el principal responsable de la gente que me respalda como lo es mi cuerpo técnico, del cual me siento muy orgulloso, a veces no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero al final están conmigo".

Añadió que el ambiente en el vestidor con sus jugadoras está a tope, ya que no se había conseguido una calificación a la liguilla, además que son terceros en la tabla.

De cara a la recta final de la campaña, el objetivo es no relajarse para finalizar al menos en la tercera posición y recibir la vuelta de la liguilla en casa, pero le dará oportunidad a quienes han tenido pocos minutos, tal como lo ha hecho con la rotación de sus tres arqueras.

"No teníamos en mente clasificar de esta manera, sí hacerlo, pero estamos sorprendidos, aunque es producto del trabajo y cómo se ha mostrado el equipo, con un nivel muy alto y se han dado cuenta del potencial que tienen, además del proceso de maduración a lo largo del tiempo y el encontrar la efectividad ante el arco rival, que había faltado en pasados torneos", opinó el técnico.