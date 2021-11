las palabras tienen la palabra

LOS POLÍTICOS Y SUS FRASES

Cualquier figura o celebridad que se respete ha de tener una frase que la identifique. Así en México reconocemos al Benemérito de las Américas o sea Benito Juárez, por su frase: "El respeto al derecho ajeno es la paz", por ejemplo.

¿Se acuerda usted de "Ricky, Riquín, canallín? Fue una frase que el entonces candidato, ahora presidente, le aventó a otro candidato llamado Ricardo porque decía que era un ladrón y que va a "cuidar su cartera" para que no se la robe. A lo que el referido candidato le contestó al primero con otra frase: "El problema es que no entiendes el mundo", para decirle simplemente que no entiende nada de nada. Y así se la pasaron y se la pasan todavía, aventándose frases de aquí para allá.

Después de muchos años de ser líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, Fidel Velázquez dijo con mucha sorna: "El que se mueve no sale en la foto" queriendo decir que el que quiere ser candidato a un puesto político importante, debe quedarse calladito porque si no, no logrará su objetivo.

Al expresidente Luis Echeverría se le atribuye aquella frase que está como para colgarla en un cuadro: "Ni nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario". ¿Realmente la diría? Pues no sé, pero con ella se le identifica.

En una ocasión se incendió el Mercado Hidalgo en el Puerto de Veracruz y como eso iba a afectar seriamente a un sector de la población, un periodista entrevistó al entonces gobernador de ese estado, Miguel Alemán Velasco, y dicen que cuando le preguntó si ya había ido al lugar del incendio, el político contestó: Soy Gobernador, no bombero. Mientras tanto Sócrates Rizzo, gobernador de Nuevo León, dijo en una ocasión: "Estamos trabajando las 24 horas del día y parte de la noche".

El que tenía muchas frases de este tipo, tiene todavía, es el expresidente Vicente Fox, como cuando le dijo a Fidel Castro que visitaba México: "Tú nomás comes y te vas" o como cuando Juan Carlos el Rey de España lo felicitó por haber ganado las elecciones, en lugar de decirle "Gracias, Su Majestad", simplemente le dijo: "Gracias mi rey".

¿Se acuerda usted de más frases de políticos?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected] y en Twitter: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA: ¿Cómo debe decirse, aroba o arroba?

LE RESPONDO: Lo correcto es arroba con doble erre.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La vida es como una nuez. No puede cascarse entre almohadones de plumas.