Día de muertos: pandemia, mito y muerte

El Día de muertos está considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en México. En el centro y sur del país esta celebración de floreado sincretismo religioso mantiene sus elementos nucleares en torno a la honra de quienes han fallecido: altares, veladoras, flores, pan y otros alimentos preferidos de las personas recordadas. Más hacia la frontera con Estados Unidos y en segmentos de fácil entretenimiento con prácticas de la cultura pop norteamericana el Patrimonio Cultural ha sido superado por el Halloween. Es sabido cómo la educación de los gustos rompe géneros y crea tendencias.

A propósito de la fecha me encontré con "Lo que estábamos buscando: De la pandemia como criatura mítica", el libro más reciente de Alessandro Baricco, publicado por Anagrama. En este breve ensayo, el autor de Seda cuestiona el supuesto según el cual una pandemia nombrada así por el epidemiólogo sea por esa sola acción una pandemia, y propone, en cambio, abordar dicho fenómeno no nada más como una emergencia sanitaria sino por la consideración de esa realidad como mito. El uso habitual dado a la palabra mito vuelve inquietante asemejar a una fábula o a una mera invención retórica una tragedia de la magnitud de la pandemia por COVID-19. Visto así, parecería una declaratoria arrogante de insensibilidad y esgrima intelectual. Pero Baricco está muy lejos de allí y su perspectiva busca una mejor comprensión de la tragedia, por eso recurre al mito como llave para abrir al entendimiento común la caja de pandora carcelera de este mensajero de muerte y desolación.

Al considerar a la Pandemia como criatura mítica se alude a una construcción colectiva o, si se prefiere, a una narrativa construida por la suma de saberes e ignorancias. Esas criaturas míticas ayudan a definir contornos y a juntar situaciones para encontrarle un nombre en nuestro espacio mental a realidades gigantescas y complejas. Dicho más lentamente: a un virus propagado rápidamente le acompañaron otros golpes a la cotidianidad, por ejemplo, el confinamiento social, el leñazo fulminante a la economía informal y por tanto a los ingresos de las mayorías, la violencia doméstica incrementada, el estrés infantil acentuado por el hacinamiento ahora visibilizado, las desigualdades en las comunidades, ciudades y países, la brecha digital entre quienes tienen recursos y quienes siguen bajo la vara de la exclusión y más, mucho más, tanto más que la definición del epidemiólogo es insuficiente: la pandemia posee un significado mayor y más allá de la emergencia sanitaria. Por eso, en aras de la recuperación económica, se trata de propagar la urgencia de la vuelta a la normalidad, como si nada hubiese pasado, como si nada se hubiese aprendido, como si el orden repuesto lo salvara todo. Por cierto, la normalidad reestablecida exige certificado como visa para ingresar al retorno. Visa negada aún para millones.

El título del ensayo de Baricco contiene la crítica central. Esta pandemia la estábamos buscando. Alerta: no el virus como tal, sino la pandemia como criatura mítica. El autor enlista los materiales de la construcción mítica de la Pandemia: saberes, ignorancias, gobiernos frágiles, años de política sanitaria, comportamientos sociales arraigados, aplicaciones tecnológicas, "muchas decisiones reales hicieron posible la pandemia", no al virus como tal, sino la pandemia. Por eso volver a la normalidad como si nada es no aprender. Los ojos estuvieron puestos en el virus y ahora en la vacuna, pero basta cerrarlos para ver todo lo demás y darse cuenta, en palabras del autor, cómo "ciertos totalitarismos han intentado ocultar una figura mítica (la Pandemia) que interfería con las de su propia producción", teniendo entre sus consecuencias la expulsión "de la creación primero de los ancianos y los débiles". En México, miles y miles de altares en este Día de Muertos están dedicados a "ancianos y débiles". No aprender de esta Pandemia, en tanto construcción mítica, es no honrarles.

