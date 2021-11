Pareja recuerda a su hijo a ritmo de música colombina en Saltillo

No hay peor dolor para un padre que perder a un hijo, y eso lo saben perfectamente Héctor y Guillermina, quienes a ritmo de música colombiana, la cual era la favorita de su hijo Héctor Alejandro de 17 años de edad, quien falleció por broncoaspiración.

La pareja no necesita de una fecha en especial para acudir al Panteón Santiago, sitio donde ahora descansan los restos de su hijo, pues desde hace dos años ellos acuden a visitarlo, a platicar con él, y a consentirlo como siempre.

Y como si hubiera sido ayer, Guillermina aún recuerda ese terrible 14 de diciembre, fue el último día que vio al menor de sus hijos con vida, antes de ir a trabajar acudió a surtir una despensa especial para su hijo, pues la cocina no era lo de él, así que compro todo lo necesario para preparar hot dogs, papas fritas, y todo lo que a él le gustaba, además de ser rápido para preparar.

“Ese día nos dio un abrazo y dijo que se iba a ir a una fiesta, que le diéramos dinero, yo le decía que le pidiera a su papa y su padre le decía que me pidiera a mí, y ya le daba el dinero. El día que me entregaron su pantalón aún tenía el dinero que yo le había dado, estaba en una fiesta en la Guayulera, de ahí se fue a la norte y en la norte se me murió, se quedó ahogado con unos amigos”, recordó.

Tras su fallecimiento, una recamara, unos tenis Adidas y ropa se quedaron sin estrenar, pues eran sus obsequios navideños los cuales jamás abrirá, su madre aún los conserva.

“A diario sentimos que está con nosotros, yo le lloraba mucho, aun lo hago pero no igual, yo lo quería alcanzar pero no puedo, después no lo voy a alcanzar, no lo voy a ver allá, tengo más hijos, tengo que echarle más ganas por ellos por mi esposo, y por mi nietecito”, manifestó.

No hay día que no extrañe su compañía, siempre estaba con ella, era el más pequeño, por lo que junto con su esposo acuden al panteón cada ocho días a visitarlo, a pesar de que ambos trabajan se dan un tiempo para estar con hijo, se sientan en su tumba a comer papas fritas y todo lo que a él le gustaba.

Su padre comentó que cuando viene platica con él, a veces sueñan que su hijo se despide de ellos, y en este Día de Muertos no podían faltar, y a ritmo música colombiana, vinieron a limpiar su tumba, dejarle flores y una corona.

“Era un chico muy alegre y bailador, le gustaba mucho bailar la música colombiana, de hecho esa memoria es de él, yo se la traigo y se la pongo”, dijo.

Finalmente Héctor señaló que una vez que terminen de limpiar y pasar un momento junto a su hijo, haría lo mismo en la tumba de su padre, el cual falleció hace más de un año, por lo que también le llevó sus flores y corona, al igual que a su suegro.