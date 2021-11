IMSS Monclova retrasa cirugía urgente a niña de dos años indefinidamente

Por la falta de un cirujano pediatra, ni operan ni trasladan a una niña de dos años con un linfoangioma abdominal, que requiere la intervención quirúrgica de urgencia; tiene una semana hospitalizada en el HGZ No. 7 del IMSS y no les resuelven el problema, denunció la madre de la menor, Alondra Anahí Escobedo Rangel.

La mamá de Emily Sofía indicó que apenas hace unos días ésta cumplió dos años de edad, y le detectó una diminuta protuberancia en la región abdominal que le causaba dolor a la niña.

Junto con esta comenzaron malestares estomacales como vómitos, por lo que la llevó a consultar y de manera inmediata la internaron.

El diagnóstico fue lo que parece ser un linfoangioma, pero no le precisaron qué es eso ni qué tan peligroso eso es.

En una semana de 2 cm creció a más de 10, estando la niña hospitalizada. El personal de pediatría le informó que no había cirujano especializado en niños, y que la tendrían que derivar a un hospital de Monterrey.

Luego le indicaron que en Monterrey rechazaron el traslado porque necesitaban el diagnóstico de un cirujano pediatra para darle entrada en un hospital de especialidad.

Le explicaron que Monclova el Seguro Social no tiene un especialista de este tipo por lo que ella pregunta quien atenderá a su pequeña, que cada día está peor. No la pueden enviar a Monterrey porque no hay quien la valore según las normas del IMSS, y tampoco la pueden operar aquí porque es el mismo cirujano que no hay el que debe autorizar el traslado.

Mientras tanto el estado de salud de la menor se agrava, pues la protuberancia continúa creciendo de manera rápida y en el seguro social, afirmó la mamá, sólo le dan paracetamol para el dolor, medicamento que ella tuvo que comprar porque no había para tratamiento pediátrico.