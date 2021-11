Edificio de 21 pisos en construcción colapsa en Nigeria y por lo menos 4 personas pierden la vida

El suceso ocurrió en un barrio exclusivo de Lagos, Nigeria, cuando un edifico de 21 pisos que estaba en construcción colapsó repentinamente a las dos de la tarde, provocando una nube de humo caos en las zonas aledañas.

Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 4 personas, pero dos albañiles comentaron al portal Reuters que probablemente había 100 personas trabajando al comento del colapso, pero hasta el momento no se han reportado casos de personas reportadas como desaparecidas.

Lagos ha experimentado colapsos de estructuras en los últimos años y expertos creen que se debe a que se utilizan materiales de baja calidad, malos diseños y no hay suficiente monitoreo de obras por parte de inspectores, informó el New York Times.

