Camión de la Guardia Nacional no respeta alto y embiste camioneta texana en Piedras Negras

En la zona centro de la ciudad de Piedras Negras, elementos de la Guardia Nacional protagonizaron un accidente vehicular, cuando el conductor de un camión de la citada institución no respetó un alto e impactó de lado, una camioneta con placas de Texas y dónde viajaban una mujer y un menor de edad, no reportaron lesiones graves.

El accidente se registró en la esquina de las calles Terán y Cuauhtémoc, en la zona centro de la ciudad; dejando daños de consideración aún no cuantificados y los tripulantes de la camioneta particular resultaron con lesiones leves y no se requirió de su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Dicho percance vial se registró esta tarde en Piedras Negras, acudiendo al lugar elementos de la policía municipal de Piedras Negras, así como agentes de Tránsito y Vialidad, quienes tomaron conocimiento de los hechos; además de paramédicos de la Cruz Roja de Piedras Negras, quienes dieron la atención primaria a los tripulantes de la camioneta particular.

Los vehículos participantes son un tracto camión de la marca Freighliner, color blanco y nomenclaturas de la Guardia Nacional, la cual era conducido por Juan Río, quien transitaba por la calle Cuauhtémoc y al llegar a la esquina con la calle Terán, no respetó la nomenclatura de alto y se impactó con la parte lateral derecha de una camioneta Chrysler, tipo Pacífica, color gris y con placas de circulación del Estado de Texas.

La camioneta particular era conducida por María Sofía y quién era acompañada de un menor de edad. Derivado del fuerte impacto, la camioneta viro hacia lado derecho, impactando con su parte posterior izquierda unas protecciones de metal que se localizan en dicho cruce vehicular.