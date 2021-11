'Fuera lacras'; resurge en redes video de mujeres enmascaradas enfrentando al CJNG

Recientemente en redes sociales ha resurgido el video que muestra a tres mujeres enmascaradas, enfrentando a los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el fin de evitar actos de violencia y extorción contra comerciantes.

El video que data del año 2013, muestra a las tres mujeres portando máscaras blancas mientras exigen poner un alto a todos los 'atropellos' contra los comerciantes de Jalisco, mensaje dirigido para el líder de la organización criminal Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho'.

"Basta ya de las extorciones, de la impunidad, de todos los atropellos y arrebatos del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que nosotros trabajamos para el sostén de nuestras familias y no es justo que lo poco que ganamos nos sea quitado por la fuerza y extorciones que se nos hace pagar a esos bandidos. Por eso les pedimos a todos los comerciantes no pagar más cuotas a esos lacras del Cártel Jalisco Nueva Generación (...) Comerciantes hagamos las denuncias correspondientes, ya que no podemos seguir manteniendo a unos lacras", dice una de las mujeres en el video.

La enmascarada enfatiza en que a los comerciantes que no paguen la cuota, 'sufren los famosos levantones', concluyendo con la frase 'fuera lacras'.