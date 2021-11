De sociales

HOLA, HOLA…

En la Región más Transparente, este 1 de noviembre, mi querida amiga Adela Celorio celebrará su cumpleaños. ¡Felicidades!

Envío afectuoso saludo a mis queridos amigos Arturo Ortiz González, a su esposa Blanquita Galán Dingler de Ortiz, a quienes tuve el gusto de ver el sábado en el puerto aéreo, ya que estaban por salir a pasar unas vacaciones a Cancún, en compañía de sus hijos Maica Ortiz y Joaquín Iverna, y sus nietos Joaquín y Andreu.

Concluyendo con la anécdota sobre el Instituto Francés de La Laguna, que me hiciera llegar mi buen amigo, Enrique Saavedra… También recuerdo los concursos de Banda de Guerra en la Comarca Lagunera, especialmente el pique que traíamos con la Banda de Guerra de la Escuela 18 de Marzo de Gómez Palacio, Dgo. y con la del Pentatlón Militarizado.

Eran muy buenos agarrones sin duda alguna. Cuando íbamos a participar en algún concurso se intensificaban las escoletas

y eran horas y horas de preparación a cargo del Profesor Rafael Saavedra y el Señor Luna, quien era nuestro instructor y si no mal recuerdo había sido militar.

El único recuerdo que en un tiempo me resultaba triste, fue un concurso para promover grados.

Me quede con las ganas de ser Cabo de Tambores, a pesar de que hice bien mis ejecuciones (toques) y los movimientos. Entendí con el tiempo que mi indisciplina y rebeldía contribuyeron a que se me negara el grado que deseaba y un poco para consolarme el Señor Luna me dijo que para él yo había merecido ser Cabo, pero recuerdo que también me dijo: “ni modo joven Vela, eso le pasa por broncudo, rebelde e indisciplinado”.

Nos llevaban a tocar a los Colegios de las Niñas, como El Colegio La Luz y el Colegio La Paz, que si no mal recuerdo era de Monjitas, en donde teníamos la oportunidad de ver a las niñas que ahí estudiaban y como quien dice nos echábamos un taco de ojo viendo a las chicas.

Fue una buena época en donde los que estamos en la Banda de Guerra nos hicimos buenos amigos, cómo el Chato Maynez,

Francisco Javier Reveles, Pancho Vázquez QEPD, El Guapildo que era un interno de Hermosillo, Son., y tantos buenos compañeros y amigos.

Las Coordinaciones de Bachillerato Plan 2 y 3 años de la Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, invitan a toda la comunidad UAL a disfrutar el Día de Muertos con los concurso de Altares, Catrinas y Catrines, así como de Pan de Muerto, el lunes 1 de noviembre a las 18:00 hrs.

Y ya que hablamos de la UAL, envío una felicitación al equipo de futbol para ciegos Murciélagos Laguna, ya que en días pasados, obtuvieron la Medalla de Oro en los Juegos Paranacionales CONADE 2021, realizados en Cancún, Quintana Roo.

Aún está a tiempo de inscribirse a los Ejercicios Espirituales del Mes, que llevara a cabo Casa Iñigo, del 6 de enero al 3 de febrero 2022, dirigidos por el Padre Enrique Ponce de León.

Excelente la presentación del libro De rollos y balas, Hartford H. Miller y la crónica visual de la Revolución en La Laguna, autoría de la maestra Silvia Castro Zavala, la cual se realizó el jueves 28 en punto de las 19:30 hrs., teniendo como escenario el Centro Cultural Casa Mudejar.

El Museo Arocena, hace una atenta invitación a sus Visitas de Ultratumba con el objetivo de que conozcas el origen de algunas de las tradiciones más populares en torno al Día de Muertos, esto será el domingo 31 de octubre y 14 de noviembre.

Para los amantes de la ortografía: Bimensual, dos veces al mes; Bimestral, una vez cada dos meses; Bianual, dos

veces al año; Bienal, cada dos años.

¿Sabía usted que…?

Continuando con Ignacio Allende… Ignacio Allende nació el 21 de enero de 1769 en el seno de una familia española acomodada de San Miguel el Grande (hoy San Miguel de Allende), pueblo de criollos y españoles.

Fue bautizado como Ignacio José de Jesús María Pedro de Allende y Unzaga. Su padre fue Domingo Narciso de Allende y Ayerdy, un acaudalado comerciante, y su madre fue María Ana de Unzaga, integrante de una de las principales familias del lugar. Ingresó al Colegio de San Francisco de Sales en su ciudad natal, bajo la tutela de su tío José María Unsaga, donde conoció y entabló amistad con los hermanos Juan e Ignacio Aldama. Durante su primera juventud mostró gran afición por las faenas del campo, el toreo y la charrería.

Pronto fue conocido por sus aventuras amorosas con diversas jóvenes del lugar, y llegó a tener un hijo a los 23 años, de nombre Indalecio, con Antonia Herrera. La carrera militar de Allende dio inicio a partir de 1795, cuando fue integrado a la nómina del Regimiento Provincial de Dragones de la Reina de la región en calidad de teniente. Durante ese tiempo, llegó a relacionarse con Félix María Calleja, quien en aquel entonces era el coronel de la décima brigada de San Luis Potosí, que abarcaba en su jurisdicción el área de San Miguel el Grande; por lo que este llegó a conferirle diversas comisiones.

El 10 de abril de 1802, a los 33 años, Allende contrajo nupcias con María de la Luz Agustina de las Fuentes. Sin embargo, el matrimonio sólo duró seis meses debido a que ella murió el 20 de octubre del mismo año.

HASTA LA PRÓXIMA Y RECUERDA… El tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto.