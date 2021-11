Primaria genera polémica al llevar a niños 'de excursión' a un bar gay

La polémica visita se dio la semana pasada en el bar LGBT Rosie's Bar and Grill, ubicado en el condado de Broward, donde pese a estar cerrado para el público en general, porque era de día, los propietarios del lugar acondicionaron todo para recibir a los menores de edad, según señalan medios estadounidenses.

Sarah Leonardi, maestra de los niños, compartió a través de redes sociales fotos del viaje de los niños al bar gay, señalando que se 'sentía honrada' de haberlos acompañado.

"¡Me sentí TAN honrada de ser invitada a acompañar el viaje de campo de la escuela primaria Wilton Manors al increíble Rosie's! ¡Los estudiantes y yo tuvimos una caminata divertida y aprendimos mucho sobre nuestra comunidad! ¡Un gran agradecimiento a Rosie's Bar and Grill por organizar esta excursión especial cada año!", dijo Leonardi.

Como era de esperarse, las criticas contra la maestra y la escuela no se hicieron esperar respecto a la 'excursión', señalando que 'el problema no radica precisamente en que se trate de un lugar para personas LGBT, sino que es un bar'.

Regardless if it’s a gay bar or not….it’s a bar!! Why are kids going on a field trip TO A BAR?!?!