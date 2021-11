Sin colchón

El torneo pasado, Santos Laguna se dio el lujo de tener un cierre de torneo bastante malo. De sus últimos cinco partidos se permitió la temeridad de solamente ganar uno, con otro resultado positivo, los muchachos de Almada se hubieran metido a la liguilla como uno de los cuatro mejores, no quisieron, había colchón y cómodamente lo aprovecharon, se metieron al repechaje como locales y aquí atendieron 5-0 a los Gallos del Querétaro. El resto es historia, llegaron hasta la final en donde fueron vencidos de manera triste por el aburrido Cruz Azul del peruano Juan Reynoso.

Este torneo Apertura 2021 no tiene colchón para los Guerreros. Santos Laguna enfrentará dos finales esta semana de días feriados. El jueves en la CDMX contra unos revividos Pumas y el domingo aquí en casa contra el gris Atlético San Luis. CU sabemos que es junto con el Nou Camp de León una plaza extremadamente difícil para el Santos, un empate no vendría mal siempre y cuando se cerrara con una victoria el domingo en casa ante San Luis y como esta versión del cuadro albiverde si algo no ofrece es garantías, qué mejor que de una vez se le gane a Pumas y enfrente su partido en casa en la última fecha el domingo a las 19:06 conociendo prácticamente cómo quedaron todos los demás aspirantes al repechaje.

Si Santos Laguna no suma por lo menos 4 puntos en sus dos compromisos restantes será muy complicado depender de sí mismos para dar el siguiente paso. Si se pierde en CU y aquí en casa salen con alguna graciosada, las matemáticas pueden jugar una mala pasada y dejar ridículamente fuera a los Guerreros. Cuidado. El triunfo en Querétaro da la esperanza de seguir por esa línea de mejoría y recuperando gente importante. Ya jugó Acevedo, Ayrton doblete, Valdés volvió con golazo, se espera con ansias al Huevo Lozano y que lo de Alessio no se lleve mucho tiempo para volver. Un torneo sumamente complicado pudiera terminar bien si Santos Laguna suma en buenos momentos y en resultados positivos. En Querétaro otra vez el equipo se cayó feo en el segundo tiempo pero en fin, el resultado se sacó y da el ánimo para seguir soñando.

Ningún descubrimiento. A Santos Laguna le restan dos partidos que son dos finales. Esta vez no hay colchón, si no saca buenos resultados simplemente adiós.